Дьявольский Жиго! "Спартак" победил ЦСКА в столичном дерби благодаря двум голам защитника

Настоящий огненный матч выдали в понедельник, 19 августа, в Москве футболисты "Спартака" и ЦСКА в главной игре 6 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге. Это дерби двух столичных команд всегда проходит в особой атмосфере и этих встреч всегда ждут все любители футбола. И к этой игре команды подошли с разным настроем - ЦСКА набрал ход после поражения в первом туре. А вот "Спартак" только начинает обретать себя после не слишком успешного старта сезона.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов бросил в бой на эту игру всех основных новичков - и с первых минут у "красно-белых" играли и чемпион мира 2014 года Андре Шюррле, и голландский полузащитник Гус Тиль, и шведский нападающий Джордан Ларссон. И с первых минут встречи на поле шла очень острая борьба. Все ждали, когда же будет гол. Но этого никак не случалось.

Самым, по сути, ярким событием стартовых 45 минут игры стала травма, которую в начале игры получил полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов. Он был заменен в середине первого тайма матча и вместо него вышел на поле японский легионер армейцев Нисимура. Ничего не произошло - и к концу тайма на табло горели 0-0.

Но что же началось после перерыва игры!

На 59-й минуте матча после атаки "Спартака" и подачи с фланга гол головой в ворота ЦСКА забивает французский защитник хозяев Самюэль Жиго. Он уже не раз ходил в атаку в этом сезоне, забивал победный гол в ворота "Сочи". И теперь - снова пришел на помощь своей команде.

Но ЦСКА смог чем ответить - роскошным дальним ударом забивает ответный мяч Марио Фернандес. Перелом в игре наступил? Не особо. После гола Фернандеса радость фанатов гостей была столь сильной, что с их фан-сектора полетела пиротехника. И судье пришлось пару раз останавливать игру, дабы дым выветрился со стадиона. На "Открытие Арене" стоял натурально туман!

И на 79-й минуте после очередной атаки "Спартака" вновь, словно демон из тумана для защиты ЦСКА, выскочил Самюэль Жиго. Француз опять пришел в атаку и забил второй гол в этом матче в ворота Игоря Акинфеева. "Спартак" повел 2:1 и после паузы, которая возникла вслед за голом Фернандеса, смог взять инициативу в свои руки.

В итоге после всех тех пауз, которые возникли из-за тумана на стадионе "Открытие Арена", судья добавил к матчу аж 7 минут дополнительного времени. Развязка в поединке чуть-чуть откладывалась.