2019-08-19T22:57:03+03:00
Анекдоты

Некоторые люди - как облака. Когда они уходят, начинается хороший день

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- Мой дед с голыми руками на фашистов ходил!

- Ты же говорил - на медведя?

- Ты бы видел этого медведя... Настоящий фашист!

* * *

- Какой твой самый большой недостаток?

- Излишняя прямота.

- Знаешь, я думаю, что это, наоборот, достоинство!

- Да мне плевать, что ты там думаешь!

* * *

Только теперь человек получил возможность полностью себя реализовать: продать свои почки, печень, скелет.

* * *

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«Каждый, купивший в нашем магазине модель железной дороги, получит в подарок фигурку Анны Карениной в масштабе 1:50».

* * *

Подхожу я на дискотеке к девушке и спрашиваю:

- Не хотите потанцевать?

А она мне:

- Сначала у моего бойфренда спроси, если не боишься!

Ну вы же знаете, я человек смелый.

Подхожу к нему и спрашиваю:

- Не хотите потанцевать?

* * *

- Можно ли быть и честным, и богатым?

- Да, но сначала богатым.

* * *

Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет проходить ее свадьба.

* * *

На гербе города Череповца изображено много чего. И только черепа овцы почему-то нет.

* * *

- В Европе геи, наркотики, разврат, бездуховность и отсутствие скреп!

- Но почему вы тогда купили квартиру в Париже?

- Еще раз - для тупых. В Европе геи, наркотики, разврат, бездуховность и отсутствие скреп!

* * *

Только что услышал, как дятел азбукой Морзе назвал меня параноидальным дебилом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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