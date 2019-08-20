Некоторые люди - как облака. Когда они уходят, начинается хороший день
- Мой дед с голыми руками на фашистов ходил!
- Ты же говорил - на медведя?
- Ты бы видел этого медведя... Настоящий фашист!
* * *
- Какой твой самый большой недостаток?
- Излишняя прямота.
- Знаешь, я думаю, что это, наоборот, достоинство!
- Да мне плевать, что ты там думаешь!
* * *
Только теперь человек получил возможность полностью себя реализовать: продать свои почки, печень, скелет.
* * *
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* * *
Подхожу я на дискотеке к девушке и спрашиваю:
- Не хотите потанцевать?
А она мне:
- Сначала у моего бойфренда спроси, если не боишься!
Ну вы же знаете, я человек смелый.
Подхожу к нему и спрашиваю:
- Не хотите потанцевать?
* * *
- Можно ли быть и честным, и богатым?
- Да, но сначала богатым.
* * *
Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет проходить ее свадьба.
* * *
На гербе города Череповца изображено много чего. И только черепа овцы почему-то нет.
* * *
- В Европе геи, наркотики, разврат, бездуховность и отсутствие скреп!
- Но почему вы тогда купили квартиру в Париже?
- Еще раз - для тупых. В Европе геи, наркотики, разврат, бездуховность и отсутствие скреп!
* * *
Только что услышал, как дятел азбукой Морзе назвал меня параноидальным дебилом.
ИСТОЧНИК KP.RU