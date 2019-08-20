2019-08-20T11:42:41+03:00
Происшествия

«Она больше не будет учить меня жизни!» : спустя 10 лет жительница Подмосковья рассказала как на ее глазах мама убила бабушку

Тело женщины сжег зять и все это время она считалась без вести пропавшей [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Зять убитой Олег на допросе.Зять убитой Олег на допросе.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Десять лет ничего не было известно о судьбе пропавшей жительницы подмосковного Воскресенска. В 2009-м ее дочка и зять сами пришли в полицию и заявили, мол ушла в магазин за хлебом и как будто под землю провалилась. Веру Ивановну*, которая работала воспитательницей в детском саду, в этом небольшом городке знал каждый второй. Но никто из опрошенных соседей и друзей ничего подозрительного не видел. Дочка женщины тем временем в отделении лила слезы и умоляла найти мать. Не нашли.

Не известно сколько еще имя женщины числилось бы в списках без вести пропавших, если бы материалы не попали на стол следователя. Сроков давности у таких преступлений нет, а расследование дел прошлых лет уже давно стало обязанностью сотрудников СК. Первым делом решили опросить родню. Дочка и зять пели старую песню: «мама ушла и больше о ней ничего не знаем». А вот внучка женщины неожиданно для всех стала говорить. Запуганная 16-летняя школьница за это время превратилась в взрослую даму, которая успела не только завести двоих детей, но и получить судимость за кражу.

- Что же вы, пошли по уголовной дорожке? - пристыдил ее следователь.

И тут 26-летнюю Юлю понесло.

- Мать сломала мне жизнь. Я все видела своими глазами: она задушила бабушку, а потом вместе с отцом они ее сожгли и закопали. Мне сказали, что если пикну, то тоже убьют, - поведала жуткую семейную тайну Юля.

В то что это правда следователи поверили только после того как показания подтвердил детектор лжи. Брали женщину, убившую мать и ее мужа в том же самом доме, где и было совершено преступление.

- Жена ругалась с тещей, а я был на кухне. Потом влетает с бешеными глазами и говорит: «она больше не будет учить меня жизни, я ее задушила», - заявил на допросе 45-летний зять убитой женщины Олег.

Мужчина в наколках на допросе чувствовал себя уверенно: ему не в первой.

- У меня и раньше были судимости и я испугался, что опять посадят. Тело мы сожгли на огороде, а потом останки закопали на кладбище, - рассказал следователям Олег.

А вот его супруга Диана, несмотря на улики, вину свою так и не признала. Женщина воспользовалась правом не свидетельствовать против себя.

По словам внучки убитой женщины, мама и бабушка постоянно ругались. Причины весьма банальны: женщине не нравился образ жизни дочки и зятя, которые частенько злоупотребляли алкогольными напитками.

- Против супружеской пары возбуждено уголовное дело по статье « Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде ареста, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Им грозит пожизненное лишение свободы. «Комсомолка» следит за ходом следствия.

*Имена героев изменены в интересах следствия.

Спустя 10 лет жительница Подмосковья рассказала как на ее глазах мама убила бабушку.Тело женщины сжег зять и все это время она считалась без вести пропавшей

ИСТОЧНИК KP.RU

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