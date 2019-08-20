Евгений Ловчев: У «Спартака» сложилась новая команда. Но несколько человек в матче с ЦСКА сыграли бездарно

Встреча "Спартака" и ЦСКА в рамках 6 тура первенства страны в Премьер-Лиге закончилась победой "красно-белых" со счетом 2:1. "КП" попросила прокомментировать игру заслуженного мастера спорта Евгений Ловчева. - Евгений Серафимович, у «Спартака» сложилась новая команда?

- Да, наверное, сложилась, но чуть-чуть не хватает. Я сейчас не говорю о качестве футбола и о эмоциональной составляющей, я говорю о мастерстве. Вчера несколько человек сыграли очень бездарно. Например, Ларссон пока просто нулевой. Зобнин плохой, - все-таки мы видели его уровень. И Гулиев тоже. Движений много, но до мастеров, которые сделали эту игру, они откровенно не дотягивают.

Но, конечно, самым главным слагаемым успеха вчера являлся тот пресловутый спартаковский дух, о котором стали забывать. Но о нем заговорили и герой матча Самуэль Жиго, забивший оба мяча. И Зелимхан Бакаев, подтвердивший, что болельщик просто ввел их в чужие ворота… Словом, новый «Спартак» родился – без сомнения. Потому что все футболисты, включая новичков, почувствовали, что такое «Спартак», что такое его болельщики

Но в игровом плане ему еще работать и работать. Слышал, что спартаковцы подписывают еще одного высококлассного опорника — молодого француза из «Ниццы» – он очень им нужен. Ну, дай бог. Ведь у лидеров могут быть травмы, еще что-то. При этом все матчи спартаковцы играли вот этим составом, и почти везде провалили первый тайм. А потом их, как было и в матче с ЦСКА, захватывала вся эта атмосфера. В послематчевом интервью все тот же Бакаев говорил, что главный тренер Олег Кононов нашел правильные слова про честь клуба и болельщиков. Хорошо, здесь хватило, сыграли на эмоциях. В другом матче может не хватить.

Евгений Ловчев.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Уже в четверг «Спартаку» играть первый отборочный матч с «Брагой».

- Тяжело будет. После таких дерби тяжело опять… «Спартаку» надо выходить вот на этот уровень, а этот уровень запредельный для нынешнего «Спартака». И он опять же связан с эмоциями, которые как-то надо восполнять. А у «Спартака» сейчас подряд четыре игры менее чем за две недели – «Брага», «Крылья Советов», потом опять «Брага» и «Зенит». Да, я понимаю,на «Зенит» не надо настраивать, но на «Крылья» и на «Брагу» придется. Кто-то «Брагу» не считает сильной командой, зря. Она сильнее «Туна», без вопросов. Это португальский футбол. Она, может быть, не так заметна на фоне большой тройки – «Порту», «Спортинг», «Бенфика» – ну, просто эти команды на слуху. Но «Брага» четвертая все время. Это сильная команда, по большому счету. И там надо будет играть на уровне оба тайма. А один тайм у «Спартака» будет, вот увидите, такой же невзрачный. Это происходит во всех играх. Я сначала подумал, что они физически не готовы, но, когда их подперло эмоционально, они вдруг ожили. Тот забег, который совершил Жиго, когда вывел мяч из своей штрафной, а потом забил второй гол, усталые люди просто не делают.

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