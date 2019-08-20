Откроем «Брагу»: «Спартак» проводит в Португалии первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы
Соперником московского клуба выступит четвертая команда Португалии «Брага» [Опрос "КП"]
Борьба "Спартака" в еврокубках продолжится в четверг игрой против португальской "Браги".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четверг, 22 августа, московский «Спартак» проводит в Португалии первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы. Соперник — четвертая команда Португалии «Брага».
Напомним, что в 3-ем отборочном раунде красно-белые не без труда прошли швейцарский «Тун» (3:2; 2:1).
В связи с этим наш опрос:
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ИСТОЧНИК KP.RU