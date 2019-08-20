2019-08-20T13:57:05+03:00
Спорт

Откроем «Брагу»: «Спартак» проводит в Португалии первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы

Соперником московского клуба выступит четвертая команда Португалии «Брага» [Опрос "КП"]
Сергей КИРИЛЛОВ
Поделиться:
Борьба "Спартака" в еврокубках продолжится в четверг игрой против португальской "Браги".Борьба "Спартака" в еврокубках продолжится в четверг игрой против португальской "Браги".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В четверг, 22 августа, московский «Спартак» проводит в Португалии первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы. Соперник — четвертая команда Португалии «Брага».

Напомним, что в 3-ем отборочном раунде красно-белые не без труда прошли швейцарский «Тун» (3:2; 2:1).

В связи с этим наш опрос:

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле диалог Путина и Макрона назвали доверительным
Песков: встреча Путина и Зеленского пока не планируется
Роспотребнадзор определил нормы учебного расписания для школьников
Кремль отреагировал на проведенное США испытание запрещенной ДРСМД ракеты
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотного разведчика
«Европа от Лиссабона до Владивостока»: Макрон написал в Facebook пост на русском языке
Вооруженный тесаком мужчина ранил трех человек в Гонконге
В Париже возобновились ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам
Дмитрий Рогозин похвалил Илона Маска за то, что тот расшевелил Роскосмос
Самолет рейса Москва-Париж экстренно сел в Люксембурге
Новосибирские ученые создают обновленную версию коллайдера
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Рогозину показали осетинского робота, танцующего лезгинку
Российская ракета будет в несколько раз дешевле западных аналогов
США дополнительно выделят Афганистану $125 млн гуманитарной помощи