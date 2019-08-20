2019-08-20T14:25:21+03:00
Звезды

«Рассвет надо встречать с любимыми людьми»: Ани Лорак съехалась с украинским продюсером на 14 лет моложе

После развода Ани Лорак и ее бывший муж почти одновременно устроили личную жизнь
Алена МАРТЫНОВА
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Ани Лорак.Ани Лорак.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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После тяжелого расставания с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, попавшимся на изменах, 40-летняя певица, похоже, вновь обрела женское счастье. Формула проста - «был бы милый рядом».

- Теперь не задерживаюсь на шумных вечеринках, всегда помню, что надо быстренько бежать домой, ведь встречать рассвет нужно с любимыми людьми. А любимый человек всегда со мной, - разоткровенничалась артистка на одном из светских мероприятий, намекнув, что живет с новым избранником.

С Егором Глебом, саунд-продюсером лейбла Black Star, другом Тимати и Егора Крида, певицу впервые заметили в мае, спустя пять месяцев после официального развода. Лорак сопровождала любимого на репетициях и светских тусовках, а вскоре «рассекретила» его в своем Инстаграме. Похоже, звезду не смущает ни 14-летняя разница в возрасте (Глебу всего 26), ни откровения его бывшей жены об изменах и рукоприкладстве. Егор Глеб, перебравшийся в Москву из Киева, был женат на украинской певице Tayanna (настоящее имя - Татьяна Решетняк), которая дважды пробовала силы в нацотборах на «Евровидение». Пара прожила вместе три года, родили сына, но брак это не спасло.

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Ани Лорак и Егор Глеб
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- Это, наверное, самая большая рана, которая может быть у женщины, - из-за измены и из-за того, что на тебя поднимают руку, - рассказывала певица в интервью об избиении бывшим мужем. - Причем я не знаю, какими практиками это все из себя вычищать, потому что я занималась разными - и духовными, и медитациями. Я понимаю, что еще не освободилась от этой боли и этой обиды. Реальный выход из этого - бегство.

Тем временем, экс-супруг Ани Лорак сейчас отдыхает в Испании с их 8-летней дочкой Софией и новой подругой, моделью из Киева Самией Ахметовой. Недавно она на радость враждебно настроенным поклонникам Лорак угодила в секс-скандал: анкету Самии обнаружили на сайте девушек по вызову. Девушке пришлось оправдываться — по ее словам, она никогда не работала путаной, а страницу с ее фотографиями попросту сфабриковали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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