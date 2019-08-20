2019-08-20T14:34:59+03:00
Происшествия

Выпавшая из окна в Чехии свидетельница по делу Кокорина и Мамаева уверена, что ее хотели убить

Екатерина Бобкова вернулась с того света и намерена наказать обидчиков
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
Комментарии: comments1
19 августа Екатерина Бобкова написала заявление в Следственный комитет.19 августа Екатерина Бобкова написала заявление в Следственный комитет.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Имя Екатерины Бобковой, той самой девушки, которая была одной из ключевых свидетельниц по делу футболистов Кокорина и Мамаева (красавица отдыхала в их компании и видела все своими глазами) снова попало в новости. На этот раз 31-летняя арт-директор заявила, что ее пытались убить и не просто так, а из-за ее друзей-футболистов.

Речь идет об уже знакомой читателям истории, которая произошла с Бобковой в Чехии 11 мая. В Прагу она отправилась по приглашению своей подруги. Девушки поселились в квартире Андрея Ищука, экс-сенатора Совфеда от Самарской области, у которого гостил его приятель. Вчетвером они отдыхали, веселились, выпивали. В один из таких вечеров Катя выпала с балкона на чертовом этаже. Несколько дней она провела в коме, а долгое лечение потом продолжила в России. Все это время считали, что это — несчастный случай. К таким же выводам пришла и чешская полиция, которая не стала возбуждать уголовное дело. И вот новый поворот.

В понедельник, 19 августа, Катя написала заявление в Следственный комитет.

- Я сомневаюсь в том, что я упала сама, хочу чтобы следователи во всем разобрались, - заявила Екатерина Бобкова.

katenkapugovkakatenkapugovka
За тех, кто воевал, мы искренне гордимся, благодарим в слезах и храним вечную память.
2949 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

По словам женщины, все произошло после того как ее знакомые заговорили про Кокорина и Мамаева. Екатерина уверят, что отказалась обсуждать эту тему и сразу после этого полетела вниз.

- Я хорошо помню тот день. С утра мы позавтракали и отправились все вместе на прогулку по городу. После нее все разошлись отдохнуть и поспать, я пошла принять душ и приготовиться к ужину. Когда все проснулись, мы вместе стали готовить ужин. Приготовив его, мы сели ужинать и пить вино. За ужином я выпила не более одного-двух бокалов вина. После ужина у меня стоял на столе недопитый бокал красного вина, но Андрей Ищук дал мне новый наполненный бокал вина. На его жест я ответила, что у меня еще остался недопитый бокал вина. Ищук сказал, что это совершенно другое вино. Выпив этот бокал вина, я уже очнулась в реанимации, - рассказала Екатерина.

Кто мог ее толкнуть, Екатерина не говорит. Скорее всего, женщина просто запугана. Сразу после возвращения в Россию ( это случилось 20 мая) она рассказала друзьям, что за ней кто-то следит. Тогда для нее даже наняли охрану.

-Она действительно в опасности. Для меня странно, что взрослый человек упал с четвертого этажа сам по себе. Я в это не верю. Катя очень позитивная, веселая. Человек, который никогда не замолкает и поэтому друзья часто берут ее с собой, если куда-то едут. Да у нее своеобразные приколы, порой она шутит странно, бывает вульгарно, но она отличный друг, - рассказал «КП» рэпер Птаха (Давид Нуриев).

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«О самоубийстве она никогда не думала!»

- Катерина сообщает о том, что каких-либо мыслей суицидального плана у нее никогда не было и сводить счеты с жизнью она не собиралась. Она допускает, что кто-то мог нанести ей вред и совершить в отношении нее действия против ее воли. Полагает, что падение не является случайностью, при этом каких-либо конфликтов у нее не возникало.

Ситуация осложнена тем, что нам необходимо до конца получить информацию о проведенной проверке по факту падения Бобковой сотрудниками полиции Чешской Республики. В настоящий момент моя подзащитная пытается восстановить картину происшествия, повлёкшего получение ей телесных повреждений.

Мы подали заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться, так как законодательно установлено, что, если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело может расследоваться по месту жительства или месту пребывания потерпевшего, чем мы и воспользовались, так как считаем, что проверка будет проведена более качественно и объемно, - прокомментировал Тимур Чанышев, партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнёры».

КТО ТАКАЯ ЕКАТЕРИНА БОБКОВА?

Екатерина Бобкова известна широкой аудитории как одна из пяти девушек, находившихся в компании Кокорина и Мамаева в момент инцидента с драками. В частности, Екатерина отдыхала с футболистами в одном из ночных клубов Москвы, а затем стала участником конфликта с водителем Виталием Соловчуком. Как призналась сама Бобкова во время заседания в Пресненском суде, она пыталась предотвратить эту драку.

- Просто потасовка... Как можно увидеть, кто кого ударил? По видео могу рассказать. На месте водителя я бы убежала. А водитель бежал, потом обернулся и встал. А нужно было бежать: беги, беги! Если бы он хотел убежать, то убежал бы. Я побежала туда и легла на водителя, чтобы это остановилось. Я с одной стороны подошла — не легла, потому что мне ребята сказали «не лезь». Со второго раза легла. Он лежал молча, потом встал, и ребята его даже проводили до машины, — говорила Бобкова в суде.

Также она была одним из участников событий в «Кофемании» на Никитской, где случилось столкновение с чиновниками. В нем она участия не принимала, но при этом присаживалась на колени к Кокорину-старшему, у которого есть гражданская жена Дарья Валитова и ребенок, а также, по утверждениям прокурора и некоторых свидетелей, целовалась с форвардом "Зенита".

Но эти факты девушка в суде опровергла. На всю страну она заявила, что мужчины ее вообще не интересуют.

- Я лесбиянка, - призналась в суде Екатерина.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы дал до полутора лет колонии футболистам, которые осенью прошлого года в течение нескольких часов избили в центре столицы водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин получил 1,5 года общего режима, его брат, студент Кирилл Кокорин, — 1,5 года. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам. Столько же получил футболист любительской лиги Александр Протасовицкий. Сейчас они отбывают наказание в Белгородской области.

Рэпер Птаха уверен, что главной свидетельнице по делу Кокорина и Мамаева угрожает опасность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Кремле диалог Путина и Макрона назвали доверительным
Песков: встреча Путин и Зеленского пока не планируется
Роспотребнадзор определил нормы учебного расписания для школьников
Кремль отреагировал на проведенное США испытание запрещенной ДРСМД ракеты
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотного разведчика
«Европа от Лиссабона до Владивостока»: Макрон написал в Facebook пост на русском языке
Вооруженный тесаком мужчина ранил трех человек в Гонконге
В Париже возобновились ремонтные работы по укреплению собора Нотр-Дам
Дмитрий Рогозин похвалил Илона Маска за то, что тот расшевелил Роскосмос
Самолет рейса Москва-Париж экстренно сел в Люксембурге
Новосибирские ученые создают обновленную версию коллайдера
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Рогозину показали осетинского робота, танцующего лезгинку
Российская ракета будет в несколько раз дешевле западных аналогов
США дополнительно выделят Афганистану $125 млн гуманитарной помощи