Выпавшая из окна в Чехии свидетельница по делу Кокорина и Мамаева уверена, что ее хотели убить

Имя Екатерины Бобковой, той самой девушки, которая была одной из ключевых свидетельниц по делу футболистов Кокорина и Мамаева (красавица отдыхала в их компании и видела все своими глазами) снова попало в новости. На этот раз 31-летняя арт-директор заявила, что ее пытались убить и не просто так, а из-за ее друзей-футболистов.

Речь идет об уже знакомой читателям истории, которая произошла с Бобковой в Чехии 11 мая. В Прагу она отправилась по приглашению своей подруги. Девушки поселились в квартире Андрея Ищука, экс-сенатора Совфеда от Самарской области, у которого гостил его приятель. Вчетвером они отдыхали, веселились, выпивали. В один из таких вечеров Катя выпала с балкона на чертовом этаже. Несколько дней она провела в коме, а долгое лечение потом продолжила в России. Все это время считали, что это — несчастный случай. К таким же выводам пришла и чешская полиция, которая не стала возбуждать уголовное дело. И вот новый поворот.

В понедельник, 19 августа, Катя написала заявление в Следственный комитет.

- Я сомневаюсь в том, что я упала сама, хочу чтобы следователи во всем разобрались, - заявила Екатерина Бобкова.

katenkapugovka За тех, кто воевал, мы искренне гордимся, благодарим в слезах и храним вечную память.

По словам женщины, все произошло после того как ее знакомые заговорили про Кокорина и Мамаева. Екатерина уверят, что отказалась обсуждать эту тему и сразу после этого полетела вниз.

- Я хорошо помню тот день. С утра мы позавтракали и отправились все вместе на прогулку по городу. После нее все разошлись отдохнуть и поспать, я пошла принять душ и приготовиться к ужину. Когда все проснулись, мы вместе стали готовить ужин. Приготовив его, мы сели ужинать и пить вино. За ужином я выпила не более одного-двух бокалов вина. После ужина у меня стоял на столе недопитый бокал красного вина, но Андрей Ищук дал мне новый наполненный бокал вина. На его жест я ответила, что у меня еще остался недопитый бокал вина. Ищук сказал, что это совершенно другое вино. Выпив этот бокал вина, я уже очнулась в реанимации, - рассказала Екатерина.

Кто мог ее толкнуть, Екатерина не говорит. Скорее всего, женщина просто запугана. Сразу после возвращения в Россию ( это случилось 20 мая) она рассказала друзьям, что за ней кто-то следит. Тогда для нее даже наняли охрану.

-Она действительно в опасности. Для меня странно, что взрослый человек упал с четвертого этажа сам по себе. Я в это не верю. Катя очень позитивная, веселая. Человек, который никогда не замолкает и поэтому друзья часто берут ее с собой, если куда-то едут. Да у нее своеобразные приколы, порой она шутит странно, бывает вульгарно, но она отличный друг, - рассказал «КП» рэпер Птаха (Давид Нуриев).

МНЕНИЕ АДВОКАТА

«О самоубийстве она никогда не думала!»

- Катерина сообщает о том, что каких-либо мыслей суицидального плана у нее никогда не было и сводить счеты с жизнью она не собиралась. Она допускает, что кто-то мог нанести ей вред и совершить в отношении нее действия против ее воли. Полагает, что падение не является случайностью, при этом каких-либо конфликтов у нее не возникало.

Ситуация осложнена тем, что нам необходимо до конца получить информацию о проведенной проверке по факту падения Бобковой сотрудниками полиции Чешской Республики. В настоящий момент моя подзащитная пытается восстановить картину происшествия, повлёкшего получение ей телесных повреждений.

Мы подали заявление в Следственный комитет с просьбой разобраться, так как законодательно установлено, что, если преступление совершено вне пределов Российской Федерации, уголовное дело может расследоваться по месту жительства или месту пребывания потерпевшего, чем мы и воспользовались, так как считаем, что проверка будет проведена более качественно и объемно, - прокомментировал Тимур Чанышев, партнер адвокатского бюро «Бишенов и Партнёры».

КТО ТАКАЯ ЕКАТЕРИНА БОБКОВА?

Екатерина Бобкова известна широкой аудитории как одна из пяти девушек, находившихся в компании Кокорина и Мамаева в момент инцидента с драками. В частности, Екатерина отдыхала с футболистами в одном из ночных клубов Москвы, а затем стала участником конфликта с водителем Виталием Соловчуком. Как призналась сама Бобкова во время заседания в Пресненском суде, она пыталась предотвратить эту драку.

- Просто потасовка... Как можно увидеть, кто кого ударил? По видео могу рассказать. На месте водителя я бы убежала. А водитель бежал, потом обернулся и встал. А нужно было бежать: беги, беги! Если бы он хотел убежать, то убежал бы. Я побежала туда и легла на водителя, чтобы это остановилось. Я с одной стороны подошла — не легла, потому что мне ребята сказали «не лезь». Со второго раза легла. Он лежал молча, потом встал, и ребята его даже проводили до машины, — говорила Бобкова в суде.

Также она была одним из участников событий в «Кофемании» на Никитской, где случилось столкновение с чиновниками. В нем она участия не принимала, но при этом присаживалась на колени к Кокорину-старшему, у которого есть гражданская жена Дарья Валитова и ребенок, а также, по утверждениям прокурора и некоторых свидетелей, целовалась с форвардом "Зенита".

Но эти факты девушка в суде опровергла. На всю страну она заявила, что мужчины ее вообще не интересуют.

- Я лесбиянка, - призналась в суде Екатерина.

Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы дал до полутора лет колонии футболистам, которые осенью прошлого года в течение нескольких часов избили в центре столицы водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, главу департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин получил 1,5 года общего режима, его брат, студент Кирилл Кокорин, — 1,5 года. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев приговорен к одному году и пяти месяцам. Столько же получил футболист любительской лиги Александр Протасовицкий. Сейчас они отбывают наказание в Белгородской области.