«За красивые глаза»: Soprano Турецкого рассказали, как попали в группу

Когда на сцену выходит Soprano Турецкого, чувствуешь себя, как на неделе моды —девушки, как на подбор, хороши: длинные ноги, красивые лица.

Однако дамы уверяют, чтобы попасть к ним в группу, прежде всего нужен уникальный голос. Мол, все остальное — приятное приложение.

— Как говорил Михаил Борисович, он нас выбирал по глазам, — улыбается солистка группы Дарья Львова. — У нас красивые девушки — все в комплексе. Ведь должен сложиться полный пазл — талант, харизма, внешность, крепкое психологическое здоровье. На кастинге нас отбирал Михаил Турецкий, для него было важно наше музыкальное образование. Поэтому наш коллектив может исполнить любую песню, ведь Soprano — это настоящее шоу голосов, в котором представлены все — от меццо до фольк.

По словам солисток группы, за последние 10 лет их состав серьезно не менялся. Костяк коллектива остался прежним.

— В нашей семье, а именно так уже можно и нужно говорить, не часто меняется состав в отличие от других женских коллективов, эта заслуга, конечно, Михаила Турецкого, который правильно в своё время выбрал коллективных игроков, и, надо отметить, он умеет поговорить, поддержать. Он наш женский психолог, — говорит Анна Королик. — Наш костяк — это 4 человека: Женя, Даша, Ивета и я. Мы уже 10 лет вместе работаем и отдыхаем вместе, дружим семьями.

— Проснулась утром, голоса нет, что делаете? Пьёте сырые яйца, какие есть рецепты?

— При первых же признаках осиплости или охриплости звоню отоларингологу или фониатору, который своевременно поставит диагноз и пропишет лечение, — рассказывает солистка коллектива Татьяна Богданчикова. — Однако бывают ситуации, когда вы находитесь в гастрольном туре, в другой стране и не имеете возможности посоветоваться со специалистом. Для профилактики после концерта делаю ингаляции с простой минеральной водой. И, конечно же, перед выступлением соблюдаю голосовой режим: нельзя кричать, шептать, как можно меньше разговаривать по телефону. Что касается методов народной медицины (употребление сырых яиц, коньяка и т . д.), то для восстановления голоса они не эффективны, так как эти продукты не попадают на голосовые связки!

Как говорят солистки Soprano Турецкого, райдер у них простейший — никаких звездных капризов.

— Наш райдер состоит, как правило, из фруктов, мы очень любим фрукты и всегда следим за нашим питанием, стараемся не есть неполезную пищу, — делится с «КП» еще одна солистка группы Евгения Фанфара. — Мы гастролируем по всему миру, и куда бы мы ни приезжали, везде есть свой колоритный райдер, включающий местные особенности. Например, в Израиле это хумус и пита, это как приятный гастрономический бонус.

— Говорят, в женском коллективе живётся несладко: шпильки ломаются, кнопки подкладываются. Сплошная война с конкурентками.

— Ну, за 10 лет мы прошли все стадии. Как в любви, знаете: симпатия, влюблённость, страсть, агрессия, споры, раздражение — на жесты, парфюм, на манеру говорить, — признается Ивета Рогова. — Кто-то ушел из семьи (я про тех, кто покинул коллектив). Но в итоге как в идеальном браке: абсолютное доверие на сцене, комфорт, привычка и понимание, что нам друг друга не навязали, как в других женских группах — мы сами выбрали друг друга. Мы стая. Клан Сопрано.

А насчёт шпилек и кнопок. Да мы уже на таком энергетическом и моральном уровне, что кнопку не подкладываем, а вставляем прямо в лоб и глядя в глаза. Шучу. Все прямо и честно — доросли до мужского подхода в отношениях.