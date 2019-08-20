У похудевшего на 17 кг Алибасова застревает еда в пищеводе

Бари Алибасов продолжает восстанавливать подорванное здоровье после того, как он по ошибке хлебнул средство для очистки труб. Продюсер строго соблюдает предписания докторов, а также не забывает о любимой жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.

После истории с отравлением Бари Алибасов заметно осунулся. Артист уверяет, что похудел на 17 килограммов. За здоровьем музыканта до недавнего времени следила жена, но сейчас ее нет рядом.

Музыкант отпустил Лидию Федосееву-Шукшину на отдых за рубеж. Бари Каримович не боится, что на чужбине она найдет себе нового мужа. "Лида сейчас отдыхает с подругой в Болгарии. Мы с ней на связи постоянно: разговариваем по телефону, обмениваемся эсэмэсками, обсуждаем дела", - цитирует его Собеседник.Ru.

alibasov_nana Сидим с Лидией Николаевной...

Бари уверяет, что тоже хотел рвануть на отдых с супругой. Но не получилось. Его не отпустили врачи, потому что ему нужно лечиться и принимать лекарства. "Сейчас я прохожу лечение у трех докторов сразу. Они говорят, что мне нужно пару месяцев подождать, а потом принимать решение, что делать с моим пищеводом", - сетует артист.

Он не скрывает, проблемы со здоровьем у него очень и очень серьезные. "Из-за сужения пищевода я не могу ничего есть. Только жидкую пищу в себя кое-как впихиваю. Все остальное застревает!", - делится сокровенным звезда.

alibasov_nana Овощной крем-суп с лососем объедение...

Алибасов жалуется, мол, даже рыбный суп ему нужно бесконечно жевать, пока тот не станет кашицей. "Вообще, каши - моя основная еда в последнее время. Особенно я люблю рисовую. Мне ее постоянно готовят!", - поведал он.

Напомним, Бари Алибасов в июне этого года оказался в реанимации. Под наблюдением врачей основатель группы "На-На" провел чуть больше недели. А обсуждают его отравление по сей день. Артист так странно себя вел, что у некоторых закралось сомнение, что все произошедшее - пиар-акция. Проверка на детекторе лжи показала, что Бари лишь пригубил ядовитую жидкостью, поэтому его пищевод на самом деле не пострадал. Однако продюсер и его сын Бари Бариевич продолжают настаивать на том, что отравление действительно было.