В Канаде сын убил всю семью, чтобы не расстраивать родителей из-за провалов в учебе

В Торонто полиция арестовала 23-летнего парня, прямо на пороге его дома. Он стражей порядка ждал, не сопротивлялся. И даже вздохнул с облегчением и послал интернет-друзьям сообщение: «Все, пока, полиция приехала». А до этого сообщил, что убил папу, маму, 21-летнюю сестру и бабушку.

Менхаз Заман, эмигрант из Бангладеш, приехал в Канаду с родителями, когда ему было три года. Семья слыла благополучной. Незадолго до трагедии отметили 25-летие свадьбы, и сын поздравлял родителей долгой речью, нахваливая маму и папу. Потому никто не мог поверить, что он перерезал им горло в одну из душных июльских ночей.

И причина, которую он назвал, обескураживает. Он убил всех чтобы… не расстраивать. Дело в том, что он около четырех лет назад поступил в университет, но почти сразу же завалил учебу. Но не хватило пороха чтобы признаться. Парень все эти годы лгал, что ходит в университет, а на самом деле слонялся по расположенному по пути в вуз торговому центру, да ходил в спортзал. Одна ложь наматывалась на другую, и чем дальше, тем более невозможным представлялось признание. Судя по тому, что он писал о себе друзьям по компьютерным играм в интернете, он страдал - называл себя ничтожеством, недочеловеком. Говорил, что в вузе стал атеистом, навалилась депрессия, не хочется жить (а вырос в религиозной мусульманской семье. - Ред.). По-черному шутил о желании покончить жизнь самоубийством. Это, как они сейчас рассказывают, их немного удивило, но не насторожило. Считали, что такое у него чувство юмора.

Он сказал им, что собирается убить свою семью. Потому, что время подошло к выпускному, торжество назначено на 28 июля, и родители спрашивают о празднике. В общем, решил, что выхода у него нет, он не может их разочаровать.

оммент Менхаза, написанный в марте 2019: «Собираюсь убить родителей и отправиться в тюрьму».

Мысли о том, чтобы убить одного себя, у него были. Но, как признался парень, он оказался трусом, на себя рука не поднялась. Потому оставалось срочно уничтожить близких, чтобы они не узнали, что сын - ничтожество.

НАКАНУНЕ РЕЗНИ «ТРЯСЛО ВЕСЬ ДЕНЬ И ХОТЕЛОСЬ В ТУАЛЕТ»

Что вы думаете, читая все это? Ну, в первую очередь, конечно, что у молодого человека психическое заболевание. Тысячи молодых людей бросают вузы, и спокойно сообщают об этом родителям. Психические болезни часто проявляются в подростковом или молодом возрасте. Шизофрения, маниакально-депрессивный синдром... Менхаз Заман говорил приятелям по интернету, что у него депрессия.

Семья Заман слыла благополучной.

Однако, второе, что приходит на ум, это вопрос: как могли родители три-четыре года не видеть, что сын не посещает вуз? Что он приходит домой рано, не готовится к экзаменам, не покупает пособия, не волнуется «сдал-не сдал»… Как не увидели что сын ощущает себя «недочеловеком»? Разве у него при этом мироощущении не было тоскливых глаз?

Он очень хвалил своих маму и папу на юбилее их свадьбы. Вероятно, это было искренне. И тем больше он, видимо, ощущал ущербность в сравнении с ними. Свое несоответствие их ожиданиям.

Когда тебя страшно волнует чья-то "несбыча мечт"? Когда ты любишь и уважаешь этих людей.

Выходит, любил?

А как же тогда перерезал им, спящим, горло? Мало того, судя по записям, которые он посылал в ту ночь приятелям по играм в интернете, он сначала убил маму, потом сестру и бабушку, а папу ждал с работы около часа, то есть имел время подумать. Не был в состоянии аффекта.

Интернет-друзья, кстати, тут уже поверили. Он ведь прислал им снимки окровавленных тел. Кинулись искать где он, все знали только то, что в Канаде, сообщили в полицию. Установление адреса заняло время. За эти часы парень убил отца.

Нет, не хладнокровно. Весь день, предшествующий резне, его, как признался, «трясло, и хотелось в туалет».

«Простите, я не должен был посылать вам эти фото (убитых родных — ред.). - Когда ты это сделал? - Сегодня. Сначала маму, потому бабушку, потом сестру, и последним — отца. Меня трясло весь день. Я хотел в туалет по большому и по маленькому все время».

НЕ ПЕРЕГРУЗИТЕ РЕБЕНКА ОЖИДАНИЯМИ

Задавая вопросы «как не углядели в нем», я не виню жертв. Все живем впервые, опыта как вести себя с внезапно спятившими близкими, ни у кого нет. Я не виню, но призываю уделять внимание взрослым детям.

Мы ведь как? Считаем, что вырос — и можно расслабиться. Не проверять уроки, не кормить из рук, не укладывать спать, не спрашивать где больно и почему глаза грустные. Ан нет. Нельзя. Семья, оказывается, должна оставаться в приоритете. Семья, не зарабатывание денег. (Мы ведь гордимся тем, что много трудимся. Хотя за трудоголизмом нередко скрывается алчность, тщеславие и уклонение от семейных обязанностей).

А как? Как оставаться хорошими папой и мамой взрослому «лбу»? Первое, что приходит в голову: c клиентом разговор прерываешь, а с сыном — начинаешь. И расспрашиваешь-перерасспрашиваешь. Не взирая на крики, что не твое дело, и что он уже не маленький. А если грустен, то не отцепляешься, не узнав почему. Ну, то есть, отцепился, а потом снова аккуратненько прицепись... И профайл в соцсетях регулярно просматривай — нет ли там суицидальных тем или черного цвета в избытке… И с друзьями его постарайся познакомиться. На всякий случай… Чтобы знать среду обитания и быть информированным в случае чего.

В общем — не бросай своего ребенка.

При таком подходе есть кое-какие шансы углядеть психическое отклонение на старте, узнать о каких-то проблемах, типа наркомании, несчастной любви или долгов, в их зачатке. Хотя, ох, конечно, не гарантия...

У меня есть трое знакомых в Канаде, русских эмигрантов, у которых взрослые дети покончили с собой. Я не знаю причин, родители скрывают. Но я знаю, что все эти родители не просто работали, а впахивали годами, без остановки. Достигли завидного благосостояния. И вот… Куда им теперь эти деньги?

Очень многие дети — одиноки. Вы не замечали? Вроде бы и любимы, но ими никто не занимается, если не считать — их вкусно кормят, покупают им необходимое. Но с ними никто не разговаривает. Потому что некогда. Только подталкивают постоянно, словесно или своим примером, догнать и перегнать маму с папой. Мы, дескать, видишь какие труженики, ты уж не подведи, стань еще успешнее. Чтобы мы гордились.

И вот тут вторая засада. Подталкивание, постоянное повторение, что ты надежда семьи — это напрягает. Людей с пограничной, неустойчивой психикой напрягает так, что они и убить могут.

Помню, когда моему сыну было 17 лет, он с болью в голосе сказал: «Мама, вот ты редактор газеты, тебя любят читатели. А я думал про себя, я ведь - никто». Я, конечно, объяснила ему, что в 17 я тоже была никто, и у него все впереди. Однако, запомнилась тоска юного мужчины по свершениям. Боязнь оказаться нулем в глазах мамы и родни. Запомнилось, что ребенок тайно сравнивает тебя и себя.

Ох, как мы нужны им и в 17-18 лет, и в 25!

Вот этот, Менхаз Заман, знал, что попадет в тюрьму, и будет осужден к пожизненному (это в Канаде автоматически за умышленное убийство). И тюрьма, выходит, представлялась слаще, чем жизнь с разочарованными родителями...

Мальчишка в Ульяновской области, как пишут, был, напротив, хорошим учеником. Но убийц роднит мотив резни — чтобы не расстраивать близких своим несовершенством.

«МИЛЛЕНИАЛС» УЯЗВИМЕЕ НАС

То, что натворили эти ребята — ульяновец и житель Торонто — жутко. Но это вскрывает язвы и миазмы современного общества, независимо от того, канадское оно или российское.

...Взрослые парни в интернете слышат о том, что кто-то собирается убить семью, и не реагируют пока убийство не состоялось.

...Юноша так боится родных, что не признается что вылетел из университета. Он предпочитает убивать жизнь гуляньем по магазинам. Гуляет годами, всем лжет, гоняет мысли об этом, и, вероятно, сходит с ума. Сюжет, достойный Достоевского.

… Родители привезли сына и дочь из нищего Бангладеш в Канаду для счастья, и вот оно как обернулось. Не в Канаде, выходит, счастье.

Что касается ульяновского мальчика, то мне кажется, там бы надо хорошенько проверить причину почему он, хорошо учащийся, живущий в любящей семье, захотел покончить с собой. То, почему убил семью, мы знаем — чтобы не расстраивать своей смертью, сиротами после себя не оставлять. Но почему изначально собирался себя убить? Не было ли сексуального насилия? Не было ли шантажа чем-то позорящим? Как правило, дети и подростки кончают жизнь самоубийством по этой причине, но не стремятся ее озвучить. А может была какая-то безвыходная ситуация в семье, болезнь его или мамина, которая убедила его что нет иного выхода как умереть всем?

Я прыгаю с мысли на мысль потому, что взволновало. Догадок и предположений много. И куда ни поверни — все плохие. Просто хочется, чтобы мы все больше стали уделять внимание своим юным и взрослым детям. Чтобы разговаривали с ними. Каждый день. Помногу. Я знаю, что это возможно. Моя мама со мной так и делала. И это многое дало мне в жизни. И ценные советы, и ее опыт, и просто твердое плечо, на которое, я знала, всегда могу опереться.

Заглядывайте в глаза своим «вымахавшим лбам». Многие из них гораздо слабее и растеряннее перед жизнью, чем вы думаете. Нас с вами воспитывали на книгах «Как закалялась сталь», «Четвертая высота», «Великое противостояние». Мы знали, что надо непременно найти и не сдаваться. Нынешнее поколение героика овеяла куда меньше. Они, «миллениалс», как их называют на Западе (рожденные в 90-е -начале двухтысячных), на мой взгляд, намного тоньше, вежливее, гуманнее нас, они наполнены иными знаниями (тоже не плохими, но иными), но в противостоянии житейским бурям послабее в коленках. Так давайте им помогать.