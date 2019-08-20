2019-08-20T17:46:52+03:00
Общество

«Пятёрочка» приглашает в «Барный клуб»

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила собственный «Барный клуб» в рамках действующей программы лояльности
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Для участников клуба предусмотрены специальные акции, начисление повышенного количества баллов при покупке алкогольной продукции и сопутствующих товаров, а также доступ к полезному тематическому контенту.

В «Барном клубе» действует несколько уровней привилегий для участников. Статус клиента повышается в зависимости от его предпочтений и трат на алкоголь за последние шесть месяцев. Достигая нового уровня, участник будет получать ещё больше возможностей: эксклюзивные цены на продукцию, повышенные баллы с каждой покупки и специальные предложения от партнёров клуба. Накопленные баллы можно будет тратить для полной или частичной оплаты товаров в магазинах «Пятёрочка».

«”Пятёрочка” первой среди торговых сетей запускает проект такого масштаба на рынке. Мы предлагаем нашим гостям не просто скидки, а стремимся сформировать культуру потребления алкогольных напитков: делимся оригинальными рецептами, рассказываем о различных сочетаниях продуктов, знакомим с рекомендациями экспертов – дегустаторов и сомелье. Мы планируем регулярно обновлять контент и расширять возможности клуба, повышая тем самым лояльность целевой аудитории», - комментирует открытие «Барного клуба» Татьяна Степанова, руководитель управления бренд маркетинга торговой сети «Пятёрочка».

Запуск «Барного клуба» - очередной этап развития программы лояльности торговой сети. В конце 2017 года держателям карт «Выручай-карта» стал доступен «Детский клуб», в рамках которого будущие и молодые родители с детьми до 10 лет получают возможность покупать детские товары по более выгодным ценам и участвовать в специальных акциях партнеров. По итогам июля 2019 года количество зарегистрированных в «Детском клубе» участников составило порядка 2 млн.

Стать участниками «Барного клуба» могут только держатели действующих карт лояльности сети «Выручай-карта», достигшие 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте bar.5ka.ru или в мобильном приложении «Пятёрочки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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