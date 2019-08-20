2019-08-20T18:21:11+03:00
Телевизор

Почему диплом психолога мешает в личной жизни?

В телеэфир возвращается комедийный сериал "Психологини".
Глеб ГУБАРЕВ
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Героиням Софьи Каштановой (слева), Анастасии Паниной (в центре) и Анны Старшенбаум отчего-то не везет с мужчинами. Фото: СТСГероиням Софьи Каштановой (слева), Анастасии Паниной (в центре) и Анны Старшенбаум отчего-то не везет с мужчинами. Фото: СТС
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Теория о том,что профессиональные психологи могут справиться с любыми проблемами, кроме своих собственных, вновь становится актуальной, ведь к нам возвращаются три дипломированные "психологини" - Вика (Софья Каштанова), Таня (Анастасия Панина) и Алина (Анна Старшенбаум). На их примере зрители, посмотревшие первый сезон, уже успели убедиться в том, что ВУЗовские "корочки" не всегда спасают от романтических проблем. Мы хорошо помним, что Вика, на тренингах призывая женщин выбирать только самых красивых и богатых кавалеров, дома возится со скучным мужем-тряпкой, а Таня демонстрирует чудеса непрофессионализма, влюбляясь в собственного пациента. Да и у Алины с мужчинами тоже как-то не складывается - то один любовник от нее сбегает, то другой... Что изменится в новом сезоне? Может, невезучие красавицы сделают выводы и предстанут перед нами в новом, абсолютно безупречном обличье?

Увы, нет - девушки продолжат влипать в ситуации, от попадания в которые диплом психфака вроде бы должен защищать. На то, что злоключения "психологинь" продолжатся, недвусмысленно намекает и рекламный слоган сериала - "Это не лечится!".

Помимо исполнительниц главных ролей, в сериале, режиссером которого стал Роман Фокин ("Светофор", "Восьмидесятые"), снялись Кирилл Кяро, Роман Маякин, Егор Корешков, Матвей Зубалевич и другие актеры.

С 26 августа, понедельник-четверг, 20:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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