Почему диплом психолога мешает в личной жизни?

Теория о том,что профессиональные психологи могут справиться с любыми проблемами, кроме своих собственных, вновь становится актуальной, ведь к нам возвращаются три дипломированные "психологини" - Вика (Софья Каштанова), Таня (Анастасия Панина) и Алина (Анна Старшенбаум). На их примере зрители, посмотревшие первый сезон, уже успели убедиться в том, что ВУЗовские "корочки" не всегда спасают от романтических проблем. Мы хорошо помним, что Вика, на тренингах призывая женщин выбирать только самых красивых и богатых кавалеров, дома возится со скучным мужем-тряпкой, а Таня демонстрирует чудеса непрофессионализма, влюбляясь в собственного пациента. Да и у Алины с мужчинами тоже как-то не складывается - то один любовник от нее сбегает, то другой... Что изменится в новом сезоне? Может, невезучие красавицы сделают выводы и предстанут перед нами в новом, абсолютно безупречном обличье?

Увы, нет - девушки продолжат влипать в ситуации, от попадания в которые диплом психфака вроде бы должен защищать. На то, что злоключения "психологинь" продолжатся, недвусмысленно намекает и рекламный слоган сериала - "Это не лечится!".

Помимо исполнительниц главных ролей, в сериале, режиссером которого стал Роман Фокин ("Светофор", "Восьмидесятые"), снялись Кирилл Кяро, Роман Маякин, Егор Корешков, Матвей Зубалевич и другие актеры.

С 26 августа, понедельник-четверг, 20:00