2019-08-20T19:05:33+03:00
Недвижимость

ДОМ.РФ подготовит кадры для работы с эскроу

В Воронежском государственном университете открылась специализированная магистерская программа
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Реформа строительной отрасли и переход к новым формам финансирования строительства и взаимодействия участников рынка требуют новых подходов и к подготовке кадров и развитию профильного образования, в том числе в регионах. Один из таких подходов – сотрудничество крупных региональных вузов с профильными институтами развития.

Таким регионом стала Воронежская область. Финансовый институт развития ДОМ.РФ и Воронежский государственный университет запустили магистерскую программу «Банковское сопровождение контрактов» в рамках направления магистратуры «Финансы и кредит» на экономическом факультете Воронежского государственного университета.

Программа открыта в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве по вопросу подготовки студентов ВГУ и ДОМ.РФ. Она предполагает очную форму обучения и доступна для выпускников бакалавриата и для тех, кто хочет получить дополнительное высшее образование.

Слушатели программы узнают специфику работы в финансовом и банковском секторе с акцентом на новые реалии жилищного строительства с использованием механизмов эскроу и проектного финансирования. А практические навыки работы по новому направлению студенты и выпускники смогут при прохождении практики в ДОМ.РФ.

«Востребованность выпускников на рынке труда является одним из важнейших показателей эффективности образования. Сейчас обучение многим специальностям зачастую не связано непосредственно с практикой, в связи с чем многие молодые специалисты рискуют оказаться на вторых ролях после завершения обучения. Основная задача этой магистерской программы — подготовить высококвалифицированные кадры с упором именно на практическую деятельность. Для этого была разработана комплексная программа, в центре которой — реально применимые знания и навыки, опыт практикующих специалистов, возможность прохождения практики в ДОМ.РФ и дальнейшего трудоустройства», — прокомментировал директор по персоналу и операционной эффективности ДОМ.РФ Алексей Первенцев.

«На мой взгляд, очень важно, что крупнейший институт развития жилищного кредитования ДОМ.РФ выбрал университет в качестве пилотной площадки для открытия корпоративной магистратуры. Магистерская программа «Банковское сопровождение контрактов» по-настоящему инновационная, она учитывает специфику отрасли жилищного строительства. Без объединения усилий профессионалов в области жилищного кредитования, без профессионалов по использованию эскроу-счетов, без мощной теоретической поддержки подготовить высококлассных специалистов невозможно. Университет тесно взаимодействует с руководством ДОМ.РФ. Мы надеемся, что в условиях серьезного конкурса отберем наиболее мотивированных и талантливых студентов, которые смогут освоить столь сложное направление. В магистратуре могут учиться как выпускники бакалавриата, так и те, кто хочет получить дополнительное высшее образование. Основной упор в «Банковском сопровождение контрактов» мы сделали не на подготовку научных работников и исследователей, а на практическую деятельность в реально существующих условиях», – прокомментировал ректор ВГУ Дмитрий Ендовицкий.

По мнению Александра Цыганова, заведующего кафедрой «Ипотечное жилищное кредитование и страхование» Финансового университета при правительстве России, программа должна получиться универсальной и при этом дать возможность получения уникальных компетенций, которыми располагают специалисты института развития, и классические знания, востребованные хозяйствующими субъектами нашей страны в области корпоративных финансов.

Наталья Зубаревич, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, считает, что подобная программа – это пример востребованной для отрасли кадровой программы, особенно для регионов с высокими объемами ввода жилья. «Такую пробную программу также важно тиражировать в других крупных городах, где не хватает профессиональных кадров – в Тюмени, Новосибирске и, конечно, в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области», добавила эксперт.

Для поступления в магистратуру необходимо подать заявление и сдать профильный экзамен до конца августа. Из документов понадобятся копия паспорта и копия диплома о высшем образовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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