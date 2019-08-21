«Сокровища музеев России» приехали в Пермь и в Южно-Сахалинск

«Сокровища музеев России» продолжают свое победное шествия по стране. Знаменитая передвижная экспозиция приехала в Пермь и в Южно-Сахалинск. В течение месяца в Пермской картинной художественной галерее (с 21 августа по 21 сентября) и в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» Южно-Сахалинска (с 22 августа по 29 сентября) можно будет совершенно бесплатно полюбоваться на сокровища русской живописи, собранные из отечественных музеев по всей стране. Среди них - полотна Шишкина, Крамского, Репина, Кустодиева, Куинджи и других признанных мастеров.

Выставка уже побывала в Москве, Нижнем Новгороде, Тюмени и Калининграде, где ее посмотрели около миллиона посетителей.

terenyusha Про выставку В Тюмени открыта уникальная передвижная выставка Сокровища музеев России . Вчера, показав её в сторис, удивилась, что многие об этом даже не знали Но для этого, пожалуй, и нужен этот профиль.. Обещала - рассказываю. Когда - уже; ежедневно (кроме пн) с 11 до 20, но только до 4 августа (!) Где - в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова Советская, 63 (5 этаж) Сколько стоит - 0 , вход бесплатный и аудиогид тоже бесплатный Три причины, почему обязательно стоит там побывать: 1 - подлинные картины И. Левитана, И. Айвазовского, С. Виноградова, П. Оссовского и других художников. Эти полотна представляют золотой фонд российской изобразительной культуры, видеть их у нас счастье. 2 - выставочная коллекция охватывает период с XVIII до второй половины ХХ века и поражает тщательностью, с которой их подбирали организаторы. 3 - большинство экспонатов ранее не покидали пределов своих регионов или даже хранились в запасниках, а сейчас их представили миру. По времени на экспозицию уходит около часа. А если вы располагаете временем, то загляните и на другие этажи музея - люблю там бродить, всегда нахожу что-то удивительное и новое. Для детей, кстати, есть культурная комната - там можно пазлы из картин составлять, развиваться - играя. Не буду спрашивать, когда в последний раз вы были в музее - спрошу после четвёртого августа с надеждой, что вы ответите недавно, по твоей наводке . #тюмень #tyumen #tmn #сокровищамузеевроссии

А начиналось все в Москве в ноябре 2018 года: тогда выставка шедевров отечественной живописи вызвала небывалый ажиотаж — за месяц на ней побывали 250 тысяч москвичей.

- Мы с сыном Елисеем находимся в «Манеже», на выставке «Сокровища музеев России». Мы немножечко постояли в очереди, каких-то полтора часа, но это того стоит, поверьте мне, - рассказывал тогда в Инстаграме актер Дмитрий Певцов. - Пятьдесят один российский музей прислал сюда свои шедевры отечественного живописного искусства. Мало того, здесь потрясающая выставка икон, можно прийти и приложиться к знаменитой иконе Богородицы «Умиление» из Псково-Печерского монастыря. Приходите обязательно!

dima_pevtsov СОКРОВИЩА МУЗЕЕВ РОССИИ в Манеже, в рамках выставки-форума ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ - КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА. 51 музей, около 240 экспонатов, наши самые именитые и талантливые русские художники от IV до XX века... Потрясающие древние иконы... Это надо видеть. Когда это собрано ВМЕСТЕ - производит яркое художественное и очень... по-человечески патриотичное впечатление.

Учитывая огромный интерес к выставке, причем не только в Москве, родилась идея сделать ее мобильной. Так появилась знаменитая передвижная экспозиция, созданная в рамках национального проекта Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры Российской Федерации. Вместе с крупнейшими научными и выставочными организациями (РОСИЗо, Третьяковская галерея) и при генеральном партнерстве с проектом «Россия - Моя история» выставка ставит рекорды посещаемости и привлекает все больше молодежи к знакомству с жемчужинами региональных коллекций.

dobrovolskaya.y.d Если вы ещё не знаете - прекрасно! Я рада быть человеком, который сообщит, что в Тюмень приехали настоящие #СокровищамузеевРоссии ! На выставке представлены все жанры живописи, в том числе работы И. Крамского, И. Левитана, И. Айвазовского, С. Виноградова и других великих художников! Локация: музей им.Словцова Срок:до 4 августа Вход: свободный Впечатления: потрясающие! Спасибо @myhistory_project

Проект «Сокровища музеев России» охватывает период с XVIII-го до второй половины ХХ века. В него вошли 150 произведений - от древних икон до полотен соцреализма, собранных в ведущих музеях России, от Костромы до Владивостока. Искусствоведы отбирали лучшие полотна, чтобы показать отечественное искусство во всем его многообразии. На выставках проекта представлены все жанры живописи: парадный и провинциальный портреты, пейзажи - от севера до юга России, исторические полотна и жанровые сцены.

terinart Удачно вписалась четвертой в эту девчачью компашку #terinart_museums #сокровищамузеевроссии #terinart_portrait

От города к городу мобильные выставки меняются. Например, специально для Перми и Южно-Сахалинска к экспозициям добавились 12 картин, созданных по особой технологии для знакомства с шедеврами живописи людей с ограниченными возможностями по зрению. Полотна Куинджи, Тропинина, Крамского, Брюллова, Васнецова, Айвазовского и других мастеров превратились в тактильные репродукции с рельефом, которые снабдили тифлометками с аудиокомментариями.

- Выставка «Сокровища музеев России» отправилась в арт-тур именно для того, чтобы люди, которые не имели возможность приехать в столицу и увидеть экспозицию, эту возможность получили, - рассказывает руководитель проекта Иван Есин. - Мы не раз говорили, что для нас важно показать экспозицию как можно большему количеству людей, в этом наша миссия, поэтому мы и реализовали проект доступной среды. Для каждого города мы выбрали шесть наиболее интересных картин из экспозиции и сделали их тактильные копии, сопровождаемые аудиогидом. Мы надеемся, что в рамках такого крупного федерального проекта мы сможем привлечь внимание к необходимости реализовывать проекты для всех категорий граждан.

deniz_karadeniz Почему нужно разбираться в вине в частности и в культуре пития в целом? Равно как и в физической культуре, и в культуре речи, чайной культуре, в моде, в музыке. Каждая культура - это тысячи лет опыта, миллионы различных практик. Быть культурным = быть многогранным и развитым духовно. Развивайся во всем, иначе всё, конечная! Сокровища музеев России - это шанс окультуриться. Тюмень первой приняла передвижную выставку с работами Левитана, Айвазовского, Крамского и других художников. Вход на нее бесплатный, выставка работает до 4 августа включительно. Успевай, мой тюменский алкодруг. #сокровищамузеевроссии #тюмень

Помимо самой выставки жителей Перми и Южно-Сахалинска ждет специальная программа мероприятий: они помогут узнать больше о русской живописи. Школьники смогут побывать на выездных уроках, которые преподаватели будут проводить прямо на экспозиции.