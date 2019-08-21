«Сокровища музеев России» приехали в Пермь и в Южно-Сахалинск
«Сокровища музеев России» продолжают свое победное шествия по стране. Знаменитая передвижная экспозиция приехала в Пермь и в Южно-Сахалинск. В течение месяца в Пермской картинной художественной галерее (с 21 августа по 21 сентября) и в Музейно-мемориальном комплексе «Победа» Южно-Сахалинска (с 22 августа по 29 сентября) можно будет совершенно бесплатно полюбоваться на сокровища русской живописи, собранные из отечественных музеев по всей стране. Среди них - полотна Шишкина, Крамского, Репина, Кустодиева, Куинджи и других признанных мастеров.
Выставка уже побывала в Москве, Нижнем Новгороде, Тюмени и Калининграде, где ее посмотрели около миллиона посетителей.
А начиналось все в Москве в ноябре 2018 года: тогда выставка шедевров отечественной живописи вызвала небывалый ажиотаж — за месяц на ней побывали 250 тысяч москвичей.
- Мы с сыном Елисеем находимся в «Манеже», на выставке «Сокровища музеев России». Мы немножечко постояли в очереди, каких-то полтора часа, но это того стоит, поверьте мне, - рассказывал тогда в Инстаграме актер Дмитрий Певцов. - Пятьдесят один российский музей прислал сюда свои шедевры отечественного живописного искусства. Мало того, здесь потрясающая выставка икон, можно прийти и приложиться к знаменитой иконе Богородицы «Умиление» из Псково-Печерского монастыря. Приходите обязательно!
Учитывая огромный интерес к выставке, причем не только в Москве, родилась идея сделать ее мобильной. Так появилась знаменитая передвижная экспозиция, созданная в рамках национального проекта Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры Российской Федерации. Вместе с крупнейшими научными и выставочными организациями (РОСИЗо, Третьяковская галерея) и при генеральном партнерстве с проектом «Россия - Моя история» выставка ставит рекорды посещаемости и привлекает все больше молодежи к знакомству с жемчужинами региональных коллекций.
Проект «Сокровища музеев России» охватывает период с XVIII-го до второй половины ХХ века. В него вошли 150 произведений - от древних икон до полотен соцреализма, собранных в ведущих музеях России, от Костромы до Владивостока. Искусствоведы отбирали лучшие полотна, чтобы показать отечественное искусство во всем его многообразии. На выставках проекта представлены все жанры живописи: парадный и провинциальный портреты, пейзажи - от севера до юга России, исторические полотна и жанровые сцены.
От города к городу мобильные выставки меняются. Например, специально для Перми и Южно-Сахалинска к экспозициям добавились 12 картин, созданных по особой технологии для знакомства с шедеврами живописи людей с ограниченными возможностями по зрению. Полотна Куинджи, Тропинина, Крамского, Брюллова, Васнецова, Айвазовского и других мастеров превратились в тактильные репродукции с рельефом, которые снабдили тифлометками с аудиокомментариями.
- Выставка «Сокровища музеев России» отправилась в арт-тур именно для того, чтобы люди, которые не имели возможность приехать в столицу и увидеть экспозицию, эту возможность получили, - рассказывает руководитель проекта Иван Есин. - Мы не раз говорили, что для нас важно показать экспозицию как можно большему количеству людей, в этом наша миссия, поэтому мы и реализовали проект доступной среды. Для каждого города мы выбрали шесть наиболее интересных картин из экспозиции и сделали их тактильные копии, сопровождаемые аудиогидом. Мы надеемся, что в рамках такого крупного федерального проекта мы сможем привлечь внимание к необходимости реализовывать проекты для всех категорий граждан.
Помимо самой выставки жителей Перми и Южно-Сахалинска ждет специальная программа мероприятий: они помогут узнать больше о русской живописи. Школьники смогут побывать на выездных уроках, которые преподаватели будут проводить прямо на экспозиции.
ИСТОЧНИК KP.RU