2019-08-20T12:38:12+03:00
Анекдоты

Тепло от крематория согреет шведских школьников

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Мастер из Перми решил подарить Леди Гаге серьги от сглаза

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В Москве спилили дерево из сериала «Бригада»

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Школу в шведском городе решили обогревать теплом от крематория

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Американец был шокирован, оказавшись единственным пассажиром в огромном лайнере

ИСТОЧНИК KP.RU

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