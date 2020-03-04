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Новости 24
Автомобили в России могут оснастить системами оповещения о нарушении ПДД
Глава ВОЗ сравнил уровень смертности от коронавируса и гриппа
Украинскую певицу затравили за поддержку Little Big на Евровидении
Всемирный банк выделяет 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом
На Украине 18 школьников отравились газом
В Пентагоне признали, что США соперничают с Россией в Арктике
Верховный муфтий поддержал поправку о народе в Конституции
Депутаты Верховной рады об отставке Гончарука: «Отправим Незнайку обратно на луну»
Трамп пожертвует свою зарплату на борьбу с коронавирусом
Украинцы требуют забрать в больницу жену первого пациента с коронавирусом
"Жребий как жребий": Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
Во Франции мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей
Трамп назвал "хорошим" разговор с лидером "Талибана"*
Посольство России в ОАЭ поддерживает связь с заболевшими коронавирусом россиянами
Власти Москвы рассказали об условиях в инфекционных больницах
Госавтоинспекция планирует закрепить в ПДД правила расположения камер на дорогах
Замглавы Госавтоинспекции России Олег Понарьин: будущее за автоматизированными автомобилями
Премьер-министр Украины направил в Верховную Раду заявление об отставке
Коронавирус выявлен у двух россиян в ОАЭ
В РПЦ рассказали, передается ли коронавирус через причастие
Борис Джонсон собирается уйти в декрет