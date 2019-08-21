2019-08-20T14:49:22+03:00
Авто

Пробки по-умному

В России появится новый сервис, рассказывающий о дорожных заторах
Андрей ГРЕЧАННИК@dorogi_kozerogi
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Внедрение нового сервиса запланировано на 2022 год.Внедрение нового сервиса запланировано на 2022 год.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Отличие нового мобильного приложения для водителей под названием «Автодата» от основных существующих сейчас будет заключаться в использовании не только данных навигации, но и искусственного интеллекта. Программа не просто проложит маршрут и укажет время проезда и условия движения, но и проинформирует водителей о средней скорости потока и состоянии дорожного покрытия.

Для нового сервиса потребуется сбор информации из большего количества источников данных. Если в современных «пробочных» сервисах среднюю скорость рассчитывают на основе изучения скорости передвижения работающих там устройств с модулем спутниковой навигации (попросту чьих-то смартфонов), то у нового будет задействована также информация и интеллектуальных транспортных сетей.

Внедрить новый сервис планируют в 2022 году, сначала он должен охватить примерно десятую часть российских дорог. Его обещают сделать бесплатным при условии передачи телематических данных в платформу «Автодата». То есть никто личные персональные данные собирать не будет, но маршрут движения каждого из подключенных устройств будет отмечаться на карте в режиме реального времени. И не только маршрут. Телематика - это возможность рассказать о машине все, что знает о ней ее бортовой компьютер: количество топлива в баке, включены ли фары, пристегнуты ли люди… Весь этот массив информации можно будет собрать, накопить, проанализировать и использовать для самых разных целей. И заниматься этим будут подобные сервисы.

СПРАВКА «КП»

Что такое «Автодата»?

«Автодата» - российская сервисная навигационно-телематическая платформа, созданная для формирования массива статистических и аналитических данных о транспортных средствах, дорожной инфраструктуре и иной информации о транспорте и дорогах. Это позволит сформировать массив столь любимых айтишниками всего мира «биг дата» (с английского - «больших данных»): от характеристик самого автомобиля до поведения его водителей на дорогах, авариях и ремонтах и так далее. Платформа поможет создать цифровую среду для поддержки движения по дорогам машин, в том числе и беспилотных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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