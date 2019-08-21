Сушим всё: как заготовить овощи и фрукты, чтобы тренер похвалил

Морозилки тоже не резиновые. А кабачки, слива, перец и яблоки знай колосятся!

То, что не замерзло, мы засушим. Рачительные домохозяйки сушат все! Овощи, грибы, ягоды, фрукты, лекарственные растения и ароматные травки для чайных сборов и приправ. Даже рыбу и мясо. Разбираемся в деталях.

Что на выходе

Помимо традиционных сухофруктов, из яблок-груш и абрикосов можно получить вкусные и невредные фруктовые чипсы. Только нарезать продукты надо потоньше и засушить посильнее.

Сушить можно даже недоеденные арбуз и дыню. Как вкусные чипсы зимой уйдут влет.

Ягоды, овощи где-нибудь в ноябре можно опустить в воду, и за полчаса они впитают влагу, распрямятся - и готовь из них, как из свежих. Проверено на личном опыте: хорошо поддаются сушке кабачки, баклажаны, сладкий перец, томаты, морковь. Черника, малина, смородина, черноплодная рябина - высыхают, но повозиться с ними придется.

Соленую рыбу с помощью электросушилок вялят. Из мяса можно делать сыровяленые деликатесы - бастурму, брезаолу и суджук.

Грибы можно случайно пересушить, но и в этом случае не пропадут: измельчите их в муку и используйте как вкусовую заправку к соусам, супам из нейтральных по вкусу шампиньонов, например.

ГДЕ И КАК

Можно бабушкиным способом, раскладывая мелко нарезанные заготовки на противень в солнечных и хорошо проветриваемых местах.

Минусы:

- Если недостаточно жарко или слишком влажно, продукт скорее заплесневеет, чем высохнет.

- Для мяса и сочных ягод не подходит.

Можно маминым способом: мелко нарезанные заготовки разложить на противне и сушить в духовке при температуре 60 - 90 градусов.

Минусы:

- Небольшой объем продуктов для переработки.

- Необходимость неотлучно следить за сушкой, а она тянется несколько часов.

- Не все духовки способны поддерживать столь низкую температуру.

Можно «внучкиным» способом, в микроволновке.

Минусы:

- Мизерный объем продукта.

- Очень неэкономично. Микроволновка потребляет много электроэнергии, а чтобы высушить, например, томаты, ее нужно запускать как минимум на полчаса (при мощности 800 Вт). Но на раз какой-нибудь деликатес приготовить подойдет.

Можно технологичным способом с помощью электросушилки.

Минусы:

- Сушилка - недешевый девайс. Самые простые модели стоят от 2,5 тысячи рублей. Самые удобные - более навороченные, а они уже совсем небюджетны - 8 - 15 тысяч.

Как выбрать сушилку? Если у вас ежегодно богатый урожай, покупать сушилку смысл есть, несмотря на ее цену. Выбирая модель, мы всегда исходим из возможностей кошелька. Но обратите внимание вот на какие факторы:

- количество поддонов. Сушить на двух-трех поддонах лишь немногим более выгодно, чем в духовке. Чем их больше, тем больше продуктов за раз вы сможете переработать, тем меньше времени потратите на кулинарные хлопоты. Ко многим агрегатам поддоны можно докупать и надставлять;

- вертикальный обдув. Если теплый воздух поднимается не только из центра сушилки, как в дешевых моделях, но по специальным отверстиям вдоль бортиков, а спускается как раз в центре сушилки, это ускоряет время сушки, позволяет ставить до 15 поддонов друг на друга (в некоторых дорогих моделях аж до 30). При этом запахи не перемешиваются, просушиваются и верхние, и нижние поддоны одинаково хорошо. Из-за того, что все высыхает быстро, цвет продуктов практически не меняется;

- мощность. Самые дешевые сушилки - от 350 Вт. Более 4 поддонов использовать с ними не рекоменуется. Самое оптимальное, если сушилка 1 - 1,5 кВт. Вот там можно одновременно поставить и 10, и 12 поддонов и больше. Но ее экономичнее использовать, если у вас двух- или трехтарифный электросчетчик: включать на ночь, когда тариф снижен.

Все высушенное можно хранить в прохладном сухом месте - кухонном шкафу, на антресолях, в кладовой. Можно сложить в подписанные текстильные мешки. Если боитесь развести насекомых - в стеклянных или жестяных банках с плотной крышкой.