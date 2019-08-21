В Роскачестве рассказали, как выбрать качественный портвейн

В рамках проекта «Винный гид России» эксперты Роскачества посетят 50 виноделен страны, чтобы оценить крепленный вид напитка, в частности портвейн. Пока специалисты побывали в 15 винных хозяйствах Крыма, но уже готовы объяснить, как выбрать качественный портвейн.

Вообще происхождение крепленного напитка уводит в город Порто на атлантическом побережье Португалии. Оттуда они преимущественно поступали на рынки Великобритании. А вот вторыми по любви к портвейну были русские аристократы.

Однако российский портвейн похож на португальский только названием и технологией производства. Это похоже на историю с шампанским, когда производитель взять географическое название напитка.

Пожалуй, одно из самых явных отличий – сорт винограда. Для географического портвейна используют пять местных видов ягод. Например, Турига Насьональ. В России лучшие «портвейны» чаще сортовые: «Красный Ливадия» из «Каберне Совиньон», «Сурож» из «Кокура Белого», «Массандра» из «Мурведра» и другие.

Важно не путать портвейн от дешевого советского напитка для пролетариата, который СССР производил в огромном количестве до середины 80-х годов прошлого века. При этом крепленные вина для «выполнения плана» было производить выгодней, чем сухие. Кроме того, за спиртом и сахаром было проще спрятать дефекты исходного виноматериала. Отсюда и появился «Папа – стакан