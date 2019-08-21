Спустя 23 года полиция снова возобновила поиски маньяка с татуировкой «Статуя Свободы»

19 июля 1996 года жители города Рассказово запомнили навсегда. В этот день в кустах на берегу реки местный житель обнаружил тело 12-летней Насти Жуковой*, которую все экстренные службы Тамбовской области искали почти неделю. Девочка пропала еще 13 июля, она пошла в гости к своей бабушке, но так и не вернулась домой.

- В то время на том месте, где ее нашли располагались дачи. И это место сто раз осмотрели в период с 13 по 19 июля. И с собаками ходили и просто обшарили каждый участок. И девочки там не было. Скорее всего Настю просто похитили и увезли, а когда убили, то подкинули в кустарник у речки, – рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. – Когда на место приехали криминалисты, то они обнаружили следы удушения и сексуального насилия. Девочку изнасиловали и убили.

Также источник рассказал, что само место, где обнаружили Настю, выглядело очень странно, как будто преступник оставил послание. Дело в том, что вокруг ребенка была разбросана колода карт, причем так, как будто девочка играла с кем-то. Странность и жестокость преступления подчеркивалась еще и описанием самого подозреваемого. После опроса местных жителей правоохранители выяснили, что недалеко от места, где обнаружили тело, видели человека с необычными татуировками.

- Невысокий мужчина на вид 30 – 40 лет, худощавый, глубоко посаженные глаза и наконец татуировки. Их на теле подозреваемого очевидцы заметили в большом количестве. Самая запоминающаяся это Статуя Свободы во всю грудь, что в мире уголовников значит тягу к воле или желание поскорей выйти с зоны. На плечах «бубновый туз» и «валет», также на теле есть татуировка с русалкой, – рассказал KP.ru источник.

МВД Тамбовской области спустя 23 года решили еще раз попробовать отыскать зверя, который с особой жестокостью расправился с 12-летней девочкой. Сотрудники разослали ориентировку подозреваемого во все регионы, в надежде, что где-то подозреваемый точно всплывет. Судя по наколкам, предполагаемый убийца постоянный гость на зонах.

Мы поговорили с местным жителем, который при одном упоминании имени Насти сразу вспомнил громкое убийство, случившееся еще два десятка лет назад. Мужчина вспомнил, что Настю нашли в районе пересечения улиц Спортивной и Ленина. То лето 1996 года в Тамбовской области выдалось на редкость жарким, поэтому все одевались легко. Настю так и нашли лежащей на берегу ручья в юбочке и маечке.

- Помню по городу ходили слухи, что ее убил приезжий. Одно время даже подозревали двоюродного брата. В тот день я был на месте, где ее нашли. Зрелище было кошмарное. Вокруг Насти были раскиданы карты, а на ее теле даже с расстояния были видны синяки. – Вспоминает очевидец.

Родители Насти: отец Владимир и мать Татьяна.

Родители девочки до сих пор живут в Рассказово. Сам городок небольшой, но резонансные происшествия в нем случаются на удивление часто. Так в 2011 местный житель Александр Михалев устроил резню во время празднования Дня молодежи. А в 2016 в лесополосе недалеко от города обнаружили повешенными влюбленную пару.

* Имя изменено по этическим соображениям