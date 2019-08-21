2019-08-21T13:22:32+03:00
Умные вещи

Сервис AliExpress начал работу на платформе VK Mini Apps

Теперь пользователи социальной сети могут сходить в магазин не покидая ее
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Пользователи ВКонтакте не покидая соцсети смогут пользоваться популярным сервисом AliExpress.Пользователи ВКонтакте не покидая соцсети смогут пользоваться популярным сервисом AliExpress.
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ВКонтакте появился сервис AliExpress с полным ассортиментом маркетплейса. Он разработан на платформе VK Mini Apps, не требует установки и открывается прямо в мобильном приложении соцсети. Не покидая VK, пользователи смогут найти интересные товары, ознакомиться со всей информацией о них, оформить доставку и оплатить заказы. Приложение AliExpress уже доступно в VK.

Ирина Денежкина, руководитель электронной коммерции ВКонтакте:

«Приложение станет одним из базовых элементов для целого ряда продуктов в направлении ”социальной коммерции”. Вместе с AliExpress мы развиваем экосистему, где пользователи могут делиться своим опытом покупок и находить интересные товары.

В будущем наши компании представят новый формат пользовательского контента в соцсети, который станет основой программы монетизации для авторов. Также план сотрудничества включает в себя уникальные предложения для продавцов и производителей товаров из России. Мы хотим сделать эти продукты органичной частью социальной сети и работаем в тесном контакте с нашими коллегами».

В июне Alibaba Group, МегаФон, Mail.ru Group и РФПИ объявили о подписании обязывающих документов о создании совместного предприятия. Стороны планируют запустить крупнейшего игрока на рынке электронной коммерции России, в том числе за счёт продуктовой интеграции с социальными сетями Mail.ru Group.

Платформа VK Mini Apps была запущена в августе 2018 года и позволяет использовать дополнительные сервисы внутри ВКонтакте. Сервисы, которые прошли проверку Команды ВКонтакте, доступны в каталоге — он размещён в пятой вкладке приложения VK, в меню «Сервисы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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