2019-08-22T12:00:41+03:00
Умные вещи

Реальность: роботы & распродажа

Роботы-пылесосы стали привычными в домах россиян, если вы пока не завели у себя умного домашнего помощника – у вас есть хороший повод выбрать нужный: на AliExpress масштабная распродажа моделей iLife с большими скидками
Александр МАЛЯРЕВСКИЙ
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Новость проста: на AliExpress официальный интернет-магазин iLife предлагает беспрецедентные скидки – до 54%! – на популярные модели роботов-пылесосов, которые будут доступны в ходе «Недели покупок» с 26 по 30 августа. Это хороший повод вспомнить о полезности роботов-пылесосов, о популярности марки iLife и об удобствах официального магазина на AliExpress.

Роботы-пылесосы – полезные в хозяйстве устройства, наиболее выразительно иллюстрирующие классический тезис: «Машина должна работать, человек – думать!» Если рутинную работу по поддержанию в чистоте полов поручить роботу – причем настоящему, оснащенному сенсорами и искусственным интеллектом! – то зачем этим заниматься самим? Современный робот-пылесос – машина вполне доступная по цене, способная справиться как с сухой, так и с влажной уборкой.

Такие домашние роботы доступны пользователям уже несколько лет, но во всем мире только сейчас начинают понимать, насколько удобны такие устройства оказываются в повседневном быту. Сегодня производство роботов-пылесосов – одно из самых быстрорастущих направлений в мировой индустрии. По данным аналитиков в ближайшие пять лет совокупный рост сегмента составит 22% в год!

iLife занимается исследованием, дизайном, проектированием, производством и продажей роботов-пылесосов уже много лет. С такими устройствами работают много компаний, но iLife в этом конкурентном сегменте уверенно лидирует уже несколько лет. Лидерство подтверждают, например, ведущие места в рейтингах. Например, еще в 2017 году рейтинг «AliExpress 11.11 Top 10 Brands» назвал iLife продавцом № 1 в категории бытовой техники – заметим, всей бытовой техники, хотя компания выпускает только роботы-пылесосы! AliExpress высоко оценила итоги развития iLife и в других рейтингах, например, компания уже два года присутствует в «Top 10 Chinese Brand Globalization» и, судя по динамике развития, и в этом году тоже будет удостоена включения в этот престижный список.

Сегодня модели iLife доступны в трех десятках стран и регионов. Продукция компании – «эффективные решения по умеренной цене» в области роботизированной уборки – пользуется спросом и популярностью. В iLife справедливо считают, что залогом успеха является построение оптимальной цепочки поставок высококачественных инновационных продуктов, способных удовлетворить запросы разных аудиторий. На мировом рынке доступны роботы-пылесосы этой компании в сериях A, V и W, из которых даже требовательный домохозяин может выбрать для себя оптимальную модель.

В последнее время бестселлером является робот-пылесос V7s Plus, который тоже будет доступен для приобретения по спец-цене в ходе «Недели покупок» на AliExpress. Как и остальные модели iLife, V7s Plus отличается простотой использования, бесшумностью работы и высоким качеством уборки, но у него есть и приятные особенности. Например, одной зарядки хватает ему для нескольких циклов уборки общей длительностью до двух часов – причем с интеллектуальной навигацией! – а бак у этой модели двойной, в один отсек позволяющий как собирать мусор и пыль, а в другой заливать воду для обеспечения влажной уборки. Таким образом, эта модель может без вашего участия, запустившись по таймеру, выполнить в первом проходе сухую уборку во всей квартире, а во втором – влажную, что удобно и практично.

В фирменном магазине iLife на AliExpress роботы-пылесосы доступны с доставкой по всей России, что делает их доступными в любом регионе нашей страны. Скидки в ходе «Недели покупок» будут до 54%, например, на упомянутый V7s Plus дисконт составит 54%, на модели W400, V8 и A9 – 54% и т.д. Подробности смотрите на странице фирменного магазина iLife у крупнейшего интернет-продавца: http://bit.ly/30gKMuA

ИСТОЧНИК KP.RU

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