2019-08-21T15:25:36+03:00
Общество

Социолог: О далеком будущем в России мало кто задумывается

Научный руководитель Агентства социальной информации и основатель Фонда политических исследований Роман Могилевский — об итогах социологического исследования о планировании жизни на 20 лет
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Лишь 28 процентов россиян сочли ситуацию в стране благоприятной для планирования будущего вдолгую.Лишь 28 процентов россиян сочли ситуацию в стране благоприятной для планирования будущего вдолгую.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Фонд Общественного Мнения (ФОМ) провел исследования о том, что россияне думают о жизни в стране через 20 лет. И о том, строят ли какие то планы на столь долгую в наших условиях перспективу. Спрашивали и о краткосрочных прогнозах на будущее, и от кого это будущее зависит и о том, насколько ситуация в стране вообще благоприятна для каких-либо планов. Лишь 28 процентов участников опроса сочли ситуацию в стране благоприятной для планирования будущего вдолгую. А почти две трети респондентов не очень-то представляют, что ждет их впереди. И от того в тревоге. Прокомментировать итоги опроса мы попросили известного социолога Романа Могилевского.

- Почему люди у нас свою жизнь на долгий срок не планируют?

- Проявляется или определенная неуверенность в будущем, или неспособность, отсутствие твердых оснований для прогноза завтрашнего дня. Есть волатильность экономических показателей. Беспокойство относительно событий, которые могут проявиться во внешней среде. Беспокойство за развитие политических событий внутри страны. Для людей это всё затрудняет прогнозирование - долгосрочное. А инерция на короткое время довольно стабильна.

- Высок процент тех, кто вообще не планирует жизнь - и среди молодых, и среди пожилых. Почему, они же в разных условиях?

- Более зрелый возраст дает человеку опыт, представление о том, что именно ему нужно. Что бы он хотел построить. Эти размышления основываются на обстоятельствах, с которыми надо считаться. Что касается молодых — они считают, что жизнь впереди многообразна и нет смысла пытаться что-то определить наверняка. У большинства еще нет семьи — фактора стабильности. Еще не появился якорь — имущества. То есть нет совокупности обстоятельств, определяющих уверенное прогнозирование. Молодые склонны к инерционной модели — пусть идет как идет. Ну, а дальше я посмотрю, как у меня получится. Зрелость в данном случае идет на пользу. В краткосрочном же плане люди зрелые склонны предвидеть, что произойдет в близком будущем. И особенно «не заморачиваются».

Молодые россияне в большинстве своем считают, что жизнь впереди многообразна и нет смысла пытаться что-то определить наверняка. Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодые россияне в большинстве своем считают, что жизнь впереди многообразна и нет смысла пытаться что-то определить наверняка.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Почему почти одинаков — чуть более трети - процент и молодых, и пожилых, планирующих на короткий срок?

- После 60 лет включается мощно фактор здоровья и размышлений о продолжительности жизни. Мыслей о том, как будет развиваться ситуация в семье. Совпадение процентов вызвано разными обстоятельствами. У старшей группы есть весьма четкое представление о том, на что можно рассчитывать в таком возрасте. Молодые же в меньшей мере могут представлять, чего они достигнут. Считаю, это совпадение случайно.

- Число полагающих, что строить планы на будущее в нашей стране сейчас самое время — снизилось, пусть и не намного…

- Если бы меня в этот опрос включили, я бы ответил, наверное, также. Ситуация становится более волатильной. Растут проблемы. В том числе экономические. Есть тревоги внешнеполитические. Для устойчивости нет полного набора факторов. Не случайно, что у людей напряженность присутствует. Тревога, не случится ли большая война — она тоже существует.

- На вопрос, будет ли жизнь в России более спокойной, почти поровну разделились ответы тех, кто считает, что станет спокойнее и тех, кто думает, что будет тревожнее, а более трети считают, что не изменится ничего..

- При таком типе постановке вопроса почти всегда присутствует умеренный пессимизм. И он кочует от вопроса к вопросу. И от времени ко времени. Становясь то чуть больше, то чуть меньше.

- Беспокойство людей о малой возможности планировать будущее — означает, что социальная стабильность нарушена, или она на грани того?

- Ни один социолог либо другой специалист вам не скажет, что произойдет с обществом через 20 лет. Всегда появляются сторонние факторы. Социологи склонны рассматривать такие исследования как индикатор сегодняшнего состояния людей. Которые могут сиюминутно измениться в зависимости от скорых возможных событий. Улучшится международная обстановка, снизится инфляция - и показатель качнется в сторону оптимизма. То есть данные соцопроса говорят не о том, что будет послезавтра, а о том, как человек относится к тому, что происходит сегодня и что может случиться завтра. Когда есть сиюминутный набор напрягающих факторов, то прогноз усложняется. Ключ ко всем ответам лежит не в завтрашнем и не во вчерашнем дне — а в сегодняшнем. Может быть, в последних 10-12 месяцах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
Третьяковку на Крымском Валу закроют на четыре-пять лет
Администрация Трампа хотела платить Дании 600 млн долларов в год за Гренландию
«Искандеры» оснастили беспилотниками и квадрокоптерами
Самый известный в США аферист с экопродуктами покончил с собой в тюрьме
Порошенко вместе с семьей уехал отдыхать в Норвегию
34-летний Роналду может завершить футбольную карьеру уже в следующем году
Роскомнадзор заблокировал два сайта с оскорблением гимна России
МИД России: Москва ждёт конкретных предложений по возвращению России в G7
Для российских спецслужб создают новый компактный пистолет
«Торнадо-С» получила электронный паспорт
Машина врезалась в пост ДПС в Подмосковье: трое пострадали
Космический электромобиль Илона Маска совершил первый оборот вокруг Солнца
Власти США отказали в визе девушке Бориса Джонсона
Российские женщины мечтают о путешествиях и деньгах
В Британии новорожденная девочка умерла из-за молока матери
«Идем правее, на солнце» — футболки с фразой бортпроводника А-321 поступили в продажу
Глава МИД Германии считает важным диалог с Россией
Трамп и Макрон обсудят ситуацию на Украине во время сессии G7
Из-за турбулентности травмы получили 35 пассажиров самолета Маврикий-Мадрид
Продукцию, состав которой не соответствует указанному на упаковке, предложили конфискововать
Популярным турецким курортам угрожают лесные пожары
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции