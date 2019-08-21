Социолог: О далеком будущем в России мало кто задумывается

Фонд Общественного Мнения (ФОМ) провел исследования о том, что россияне думают о жизни в стране через 20 лет. И о том, строят ли какие то планы на столь долгую в наших условиях перспективу. Спрашивали и о краткосрочных прогнозах на будущее, и от кого это будущее зависит и о том, насколько ситуация в стране вообще благоприятна для каких-либо планов. Лишь 28 процентов участников опроса сочли ситуацию в стране благоприятной для планирования будущего вдолгую. А почти две трети респондентов не очень-то представляют, что ждет их впереди. И от того в тревоге. Прокомментировать итоги опроса мы попросили известного социолога Романа Могилевского.

- Почему люди у нас свою жизнь на долгий срок не планируют?

- Проявляется или определенная неуверенность в будущем, или неспособность, отсутствие твердых оснований для прогноза завтрашнего дня. Есть волатильность экономических показателей. Беспокойство относительно событий, которые могут проявиться во внешней среде. Беспокойство за развитие политических событий внутри страны. Для людей это всё затрудняет прогнозирование - долгосрочное. А инерция на короткое время довольно стабильна.

- Высок процент тех, кто вообще не планирует жизнь - и среди молодых, и среди пожилых. Почему, они же в разных условиях?

- Более зрелый возраст дает человеку опыт, представление о том, что именно ему нужно. Что бы он хотел построить. Эти размышления основываются на обстоятельствах, с которыми надо считаться. Что касается молодых — они считают, что жизнь впереди многообразна и нет смысла пытаться что-то определить наверняка. У большинства еще нет семьи — фактора стабильности. Еще не появился якорь — имущества. То есть нет совокупности обстоятельств, определяющих уверенное прогнозирование. Молодые склонны к инерционной модели — пусть идет как идет. Ну, а дальше я посмотрю, как у меня получится. Зрелость в данном случае идет на пользу. В краткосрочном же плане люди зрелые склонны предвидеть, что произойдет в близком будущем. И особенно «не заморачиваются».

Молодые россияне в большинстве своем считают, что жизнь впереди многообразна и нет смысла пытаться что-то определить наверняка.Фото: Олег УКЛАДОВ

- Почему почти одинаков — чуть более трети - процент и молодых, и пожилых, планирующих на короткий срок?

- После 60 лет включается мощно фактор здоровья и размышлений о продолжительности жизни. Мыслей о том, как будет развиваться ситуация в семье. Совпадение процентов вызвано разными обстоятельствами. У старшей группы есть весьма четкое представление о том, на что можно рассчитывать в таком возрасте. Молодые же в меньшей мере могут представлять, чего они достигнут. Считаю, это совпадение случайно.

- Число полагающих, что строить планы на будущее в нашей стране сейчас самое время — снизилось, пусть и не намного…

- Если бы меня в этот опрос включили, я бы ответил, наверное, также. Ситуация становится более волатильной. Растут проблемы. В том числе экономические. Есть тревоги внешнеполитические. Для устойчивости нет полного набора факторов. Не случайно, что у людей напряженность присутствует. Тревога, не случится ли большая война — она тоже существует.

- На вопрос, будет ли жизнь в России более спокойной, почти поровну разделились ответы тех, кто считает, что станет спокойнее и тех, кто думает, что будет тревожнее, а более трети считают, что не изменится ничего..

- При таком типе постановке вопроса почти всегда присутствует умеренный пессимизм. И он кочует от вопроса к вопросу. И от времени ко времени. Становясь то чуть больше, то чуть меньше.

- Беспокойство людей о малой возможности планировать будущее — означает, что социальная стабильность нарушена, или она на грани того?

- Ни один социолог либо другой специалист вам не скажет, что произойдет с обществом через 20 лет. Всегда появляются сторонние факторы. Социологи склонны рассматривать такие исследования как индикатор сегодняшнего состояния людей. Которые могут сиюминутно измениться в зависимости от скорых возможных событий. Улучшится международная обстановка, снизится инфляция - и показатель качнется в сторону оптимизма. То есть данные соцопроса говорят не о том, что будет послезавтра, а о том, как человек относится к тому, что происходит сегодня и что может случиться завтра. Когда есть сиюминутный набор напрягающих факторов, то прогноз усложняется. Ключ ко всем ответам лежит не в завтрашнем и не во вчерашнем дне — а в сегодняшнем. Может быть, в последних 10-12 месяцах.