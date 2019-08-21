2019-08-21T15:25:46+03:00
В мире

Вашингтон отказал в визе возлюбленной британского премьера Бориса Джонсона

Причиной стала поездка в непризнанное государство Сомалиленд
Арина СУВОРОВА
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Возлюбленная премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.Возлюбленная премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Саймондс.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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31-летняя Кэрри Саймондс планировала отправиться в Штаты на работу в благотворительной организации, которая занимается защитой окружающей среды Oceana. Но визовые офицеры отказали ей в выдаче визы.

Причина, как полагают британские журналисты, в том, что Саймондс в 2018 году посетила самопрозглашенное государство Сомалиленд. Во время той поездки подруга Бориса Джонсона встретилась с лидером непризнанной страны Мусе Бихи Абди и обсудила с ним проблему загрязнения мирового океана и защиту прав женщин.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.Фото: REUTERS

США, в отличие от Великобритании, Сомалиленд не признают. Человеку, который посетил это государство или Ирак, Иран, Сирию, Судан, Ливию, Йемен, Сомали после марта 2011 года, могут отказать в разрешении на въезд в США. Если Саймондс заполняла визовую анкету в онлайн-режиме, то при ответе «да» о посещении одной из этих стран, система автоматически отказывает в выдаче визы.

После случившегося Саймондс от комментариев отказывается. Правда, как полагают в британских дипломатических кругах, вопрос получения разрешения на въезд в Штаты решится в ближайшее время, и спутница Бориса Джонсона поедет в США, как и планировала.

Кэрри Саймондс не спешит комментировать ситуацию с отказом по визе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кэрри Саймондс не спешит комментировать ситуацию с отказом по визе.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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ИСТОЧНИК KP.RU

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