Дочь Кончаловского раскрыла секрет резкого похудения на 30 кг

Мария Кончаловская давно стала героиней светской хроники. Дочь известных актеров Любови Толкалиной и Егора Кончаловского по праву называют звездой соцсети. У Марии появились многочисленные поклонники, которые комментируют каждое ее фото.

Мария Кончаловская росла довольно упитанным ребенком. Однако некоторое время назад девушка увлеклась ЗОЖ и села на диету. Она резко избавилась от лишних килограммов.

Судя по последним фото 18-летняя девушка продолжает терять вес. Не так давно снимки эффектной брюнетки буквально взорвали Интернет-пространство. На них Мария Михалкова-Кончаловская предстает очень худой. Многие пользователи посчитали, что дочь звезд страдает анорексией.

welcometomaria Вот я. Это моя страница. Можно сказать мой визуальный дневник. Вот мое тело. Другого у меня нет и не будет

Сама Мария поспешила успокоить взволнованную публику. Она заметила, что просто в один прекрасный момент поняла, что у нее лишний вес и решила похудеть. Сначала Маша сбросила три килограмма, а потом так увлеклась диетой, что в итоге она резко похудела на 30 килограммов.

"Я пошла в спортзал. Сократила количество еды в своем рационе питания", - разоткровенничалась Маша в рамках "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой". Как призналась девушка, сложнее всего было отказаться от мучного: "Я вообще с детства очень люблю булки. Даже сейчас от них не отказалась. Просто они несколько другие - на гречневой муке".

Чтобы сбросить вес, она много времени проводила в спортзале. "Все контролировалось мамой. Приносила в школу контейнеры с едой. Ела рис, овощи, куриные грудки. Утром дома не завтракала, хотя мама была этим очень недовольна. Первый раз принимала пищу в 11 часов", - поведала Мария.

Отметим, Любовь Толкалина очень близка со своей наследницей. Они часто выходят вместе в свет и даже выступают на одной сцене. Мама и дочка могут похвастаться прекрасными фигурами и длинными ногами, что не раз отмечали поклонники.