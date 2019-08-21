Москва - самый многонациональный город России

III Международный фотоконкурс «Русская цивилизация», который ФАДН России проводит при поддержке Правительства Москвы, в разгаре. За месяц с начала старта поступило более 3 тысяч работ. Снимками прислали 500 участников из 294 городов России и 17 стран.

Наибольшей популярностью у авторов пользуется номинация «Уникальная природа», в ней свыше тысячи фотографий. Новшество этого года - номинация «Многонациональная Москва», в которой фотографам предлагают показать миру яркое разнообразие культур и традиций народов России, проживающих в главном городе страны.

«Не может не радовать то, что в фотоконкурсе в этом году появилась специальная номинация, посвященная нашей любимой Москве, - подчеркнул заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Иван Петров. - Ежегодно от фотографов из разных стран на конкурс приходит много работ, посвященных столице, прекрасной в любое время года и любую погоду. Многообразие мероприятий, которые у нас проходят, уникальный архитектурный облик, отзывчивость и радушие москвичей не оставляют равнодушными ее многочисленных гостей. Все это нашло отражение в творчестве фотографов всего мира. Надеюсь, снимки многонациональной Москвы непременно будут в числе победителей фотоконкурса».

Автор фото: Ахмат БАЙСИЕВ

Присылать свои снимки профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья могут до 8 сентября. Каждый из них может загрузить на сайт www.ruscivilization.ru до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

Оценивать работы будет жюри, в состав которого по приглашению руководителя ФАДН России Игоря Баринова вошли спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой, актриса Ирина Безрукова, фотографы Максим Мармур, Антон Ланге и Алексей Зотов, путешественница, автор одного из популярных инстаграм-аккаунтов России Кристина Макеева, эксперт-урбанист Юлия Зубарик, редактор «КП» Сергей Черных.

Награждение победителей пройдет осенью 2019 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

Подробности на сайте www.ruscivilization.ru.

Автор фото: Александр ШАШУРИН

Фотографии участников конкурса Ларисы Рулевой, Ахмата Байсиева, Александра Шашурина