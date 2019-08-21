Рост прибыли и дивидендов

Дивиденды компании и потенциал роста - одни из самых высоких в отрасли.

Крупнейшая нефтяная компания в мире - Роснефть - отчиталась о финансовые результаты за II кв. и I пол. 2019 г. Несмотря на объективные трудности, показатели компании превзошли консенсус-прогнозы аналитиков инвестиционных банков.

ВЫРУЧКА РАСТЕТ

Если сравнивать с прошлым годом, то в январе-июне выручка компании выросла на 11,2% и достигла 4 триллионов 212 миллиардов рублей. Результат на 1% оказался выше прогнозов инвестаналитиков.

При этом выручка увеличилась и в долларовом выражении - на 1,1%. Результат достигнут на фоне того, что основные глобальные игроки уменьшили свои показатели. Показатели у Chevron упали на 8,6%, у Shell – на 6,1%, у ExxonMobil - на 5,9%, а у British Petroleum – на 3,4%.

При этом выше ожиданий вырос и другой показатель - EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации). В январе-июне он увеличился на 11,9% - до 1 триллиона 63 миллиардов рублей. Причем вырос и в долларах - на 2,5%. Среди других мировых мейджоров положительный результат только у Shell (+1,3%). У остальных компаний - падение на 3 - 6%. Лидер антирейтинга - ExxonMobil (минус 17,4%).

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ И ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании (за вычетом доли неконтролирующих акционеров), по итогам II квартала выросла почти в 1,5 раза и составила 194 млрд рублей (плюс 14% по сравнению с прогнозами аналитиков). При этом рост в долларах +57%. И это снова гораздо выше показателей других глобальных нефтяных компаний, у большинства которых чистая прибыль снижается.

При этом «Роснефть» последовательно наращивает свободный денежный поток - он остается положительным на протяжении 29 кварталов подряд. По итогам прошедшего квартала показатель он составил 135 млрд рублей, а за полугодие 332 млрд рублей.

Более финансово устойчивой компанию делает и такой фактор, как удельные затраты на добычу одного барреля нефтяного эквивалента (б.н.э.). По итогам шести месяцев «Роснефть» сохранила лидерство среди мировых публичных компаний с показателем 3,1 доллара на б.н.э. Он даже снизился по сравнению с прошлым годом (тогда было 3,2). Для сравнения, аналогичный показатель у британской BP составляет 7,02 доллара на б.н.э., у бразильской Petrobras – 10,44 доллара на б.н.э.

ДОЛГ УМЕНЬШАЕТСЯ

«Роснефть» сохраняет цель по дальнейшему снижению долговой нагрузки. С начала года компания сократила суммарный размер долга и торговых обязательств на 14% или более чем на 800 млрд рублей - до пяти триллионов рублей.

При этом продолжилась оптимизация структуры долгового портфеля – доля долгосрочного долга достигла 80% с уменьшением краткосрочной части долга на 25% с начала года.

- Во II квартале Компания продолжила выполнять стратегические задачи по увеличению эффективности существующих активов и снижению долга, - заявил председатель правления и главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин. - Несмотря на усилия менеджмента по достижению поставленных задач, нельзя не отметить влияние единовременных внешних факторов, ограничивших возможность по увеличению добычи во II квартале 2019 года. Прежде всего, к этим факторам относятся ограничение приема нефти в систему магистральных трубопроводов Транснефти по причине ее загрязнения по независящим от Компании причинам, а также ограничение объемов добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

ЩЕДРЫЕ ДИВИДЕНДЫ

Коэффициент выплаты дивидендов «Роснефти», составляющий 50% от чистой прибыли по МСФО, является одним из самых высоких в отрасли. Суммарные дивиденды на акцию компании за 2018 год составили 25,91 рубля за ценную бумагу, что эквивалентно 274,6 млрд рублей выплат акционерам. Это - рекордный результат за всю историю нефтяной компании, который почти в 2,5 раза превышает аналогичный показатель за 2017 год (111 млрд рублей, или 10,48 рублей на акцию). Выплата финальных дивидендов за 2018 год в размере 120 млрд руб. завершилась в конце июля 2019 года. Таким образом, компания выполнила все обязательства перед акционерами.

Выплаты 50% от чистой прибыли намечаются и по итогам работы в этом году. Совет директоров «Роснефти» рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за первое полугодие 2019 года в размере 15,34 рубля на одну акцию. Общая сумма средств, которая может быть направлена компанией на выплату дивидендов за январь-июнь, составит 162,6 млрд руб. Эта сумма на 5% выше аналогичных выплат за I полугодие 2018 года и является рекордной по объему для промежуточных дивидендов компании. При этом на долю государства (через АО «Роснефтегаз») придется 81,3 млрд руб.

По дивидендной доходности «Роснефть» с показателем 6,1% тоже является одним из лидеров отрасли, обгоняя таких мировых мейджоров, как ExxonMobil (4,3%), Chevron (3,7%), Shell (5,8%), BP (5,9%), Equinor (4,8%) и Petrobras (0,8%).

При этом дивиденды компании по прогнозам экспертов будут расти и дальше. По данным Credit Suisse, дивидендная доходность акций компании в 2019 году ожидается на уровне 7,7%, в 2020 году - 9,5%, 2021 году - 11,2%.

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В последнее время «Роснефть» является одной из главных инвестиционных идей на российском рынке. С момента одобрения стратегии «Роснефть-2022» (это произошло в декабре 2017 года, то есть полтора года назад) ценные бумаги «Роснефти» прибавили 42%. И потенциал еще не исчерпан, считает большинство экспертов.

Аналитики крупнейших инвестбанков, несмотря на нестабильную геополитическую ситуацию в мире, высоко оценивают перспективы ценных бумаг «Роснефти». По мнению аналитиков банка Credit Suisse, позитивными факторами для котировок «Роснефти» являются снижение долговой нагрузки компании и возможные налоговые льготы. Это подтверждают выводы крупнейших рейтинговых агентств. К примеру, Fitch отмечает существенное снижение долга «Роснефти» в 2018 году и ожидает сохранения долговой нагрузки компании на уровне показателей международных мейджеров, таких как BP (кредитный рейтинг – «A») и Eni (кредитный рейтинг – «А-»).

- На сегодняшний день «Роснефть», пожалуй, самый привлекательный актив для инвестирования на российском топливном рынке. Только за последние три года дивиденды компании выросли более чем в четыре раза, а капитализация - почти вдвое, - считает партнер WMT Consult Екатерина Косарева. - В стратегии «Роснефть-2022» компания также заявила о намерении занять лидирующие позиции по показателям экологичности бизнеса и одобрила стратегию в части приверженности 17 целям устойчивого развития ООН. Это важный ориентир для инвесторов.

Дивидендная доходность акций «Роснефти» является одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности компании.

- Если исключить некоторые единовременные факторы… мы ожидаем дальнейший рост чистой прибыли «Роснефти» в 2019 – 2021 годах, что приведет к росту дивидендов, - считают аналитики «Газпромбанка».

- Дивидендная доходность акций компании по итогам года может составить порядка 7 - 8%, при этом аналогичный показатель у «Лукойла» и «Газпрома» ниже — 6 - 7% и 5 - 6% соответственно. Полагаю, что акции «Роснефти» на сегодняшний день недооценены примерно на 20 - 25%, что соответствует их потенциалу роста в среднесрочной перспективе, - считает старший аналитик БКС Сергей Суверов.