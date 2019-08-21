2019-08-21T16:47:02+03:00
Общество

Почему «первосентябрьский капитал» это голый популизм

Обозреватель «КП» Александр Милкус рассуждает об инициативе Госдумы ввести государственные субсидии для сборов детей в школу
Александр МИЛКУСобозреватель отдела образования и науки
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ВЦИОМ выяснил, что около 70 процентов родителей испытывают трудности, собирая ребенка в школуВЦИОМ выяснил, что около 70 процентов родителей испытывают трудности, собирая ребенка в школуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Чем ближе 1 сентября, тем больше появляется различных бодрых инициатив. Как правило, бесполезных, популистских, но дающих не очень вдумчивому населению призрачную надежду. Вот и депутат Госдумы от ЛДПР, да еще и зампред Комитета по образованию и науке Борис Чернышов выдал предложение понятным образом оказавшееся в топе новостей Яндекса. Предложение красивое, что говорить – «первосентябрьский капитал». Идея тоже благородная – мол, у народа не хватает денег, чтобы собрать ребенка в школу, вот пусть правительство и выделяет денежки для тех, кому покупка рюкзака и формы стала непосильной финансовой ношей.

Думаю, и сам депутат знает, что предложение обречено на отказ. Но пока шестеренки государственного механизма завертятся, пока придет официальный ответ… День знаний точно пройдет. А пока можно раздавать комментарии и любоваться на свою фамилию в топе интернета.

Почему идея не осуществима? Легко считаем. У нас 15 миллионов школьников. ВЦИОМ выяснил, что около 70 процентов родителей испытывают трудности, собирая ребенка в школу. Получаем 10 миллионов, нуждающихся в поддержке государственной казны. Берем другое число, на которое ссылается депутат – в прошлом году средняя стоимость первосентябрьского комплекта в стране составляла около 11 тысяч рублей. Округлим до 10 тысяч. Получается, что бюджет акции «первосентябрьский капитал» должен составить 100 000 000 000 – то есть 100 млрд. рублей. В стране, где вынуждены были поднять пенсионный возраст из-за нехватки средств и дефицита рабочих рук, легким движением выложить такую сумму?! А это еще «голый» расчет. Нужны еще деньги на зарплату тем, что «капитал» будет распределять. Нужны будут нормативные документы – иначе, как понять, кто нуждается в финансовой помощи, а кто – нет. Нужны будут ресурсы в социальных службах, которые нужные справки смогли бы подготовить… Ну не верю я даже в гипотетическую возможность осуществления большевистской идеи депутата от ЛДПР.

Есть и еще одно соображение – вряд ли можно говорить о единой для всей страны сумме первосентябрьского комплекта. Где-то нужно покупать форму со всеми модными атрибутами – от жилетки до праздничных сорочек. А где-то гуманно обходятся дресс-кодом. Где-то в список обязательных закупок входят лыжи. А где-то – шапочка для плавания. Любой родитель скажет – четкой суммы нет. Что-то необходимое приобретается перед началом учебы, что-то докупается в течение года. И что делать - «дифференцировать» сумму в зависимости от запросов мам с папами и требований школ или осчастливить всех одинаково, подпитывая социальное неравенство?

Проблема родительских трат перед Днем знаний, по-моему, не решаема. Снизить расходы или, по крайней мере, сделать их разумными под силу только вменяемой школьной администрации. Она, учитывая финансовые возможности своих родителей, может определить некий минимально допустимый набор и тем самым уберечь от излишних потерь. Хотя все равно будут мамы, которые захотят своему детке купить все самое-самое потому как «можем».

В общем, рассчитывать на вспомоществование бюджета (тут если углубляться надо бы еще выяснить на какой бюджет со своим проектом замахнулся депутат – на многомерный федеральный или тощий регионально-муниципальный) точно не стоит.

Борис Чернышов - про первосентябрьский капитал.Роман ГОЛОВАНОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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