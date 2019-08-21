Жизнь собаки-блогера в Москве: такси и модные стрижки по 5000 рублей

Собаку москвички Екатерины Долговой невозможно не заметить на улице. Когда девушка ведет на прогулку бобтейла по кличке Хруст, то мамочки с колясками прижимаются к заборам, а детвора мчит обниматься. На вид собака большая, но очень добрая и пушистая.

- Как-то шла в Пресненском районе, и вижу несется большое белое облако, а за ним хрупкая девушка, - рассказывает Наталья, фотограф из столичного агентства. - Чудесная собачка, я не удержалась и попросила сделать пару кадров.

Хрусту всего три годика, но он уже хорошо знает столичную жизнь и даже «ведет» свою страничку в соцсетях — никнейм khrustdolgov.

- Жду, когда мамка уедет. Разбросаю корм, апельсиновые корки, включу Гришу Урганта и буду спать, - сообщает своим подписчикам Хруст.

«Комсомолка» договорилась встретиться с хозяйкой собаки-блогера по кличке Хруст и узнать, как она справляется с большой собакой в большом городе.

В такси оплата на 50% больше

khrustdolgov Вот сложно было предупредить, что они будут горячими?!....никому нельзя доверять

Екатерина Долгова живет в столице несколько лет, снимается в кино, а еще воспитывает бобтейла по кличке Хруст.

- Три года назад я увидела собаку такой породы в каком-то фильме и захотела. Понимала, что огромная, что ей нужно много места. Первой сложностью было — научить Хруста ходить. Маленького я заносила его в лифт на руках. Или он мог посередине улицы остановиться и сесть. Ну, и все, я дальше несла его на руках, - рассказывает Катя Долгова.

- Можно же было вызвать такси? - спрашиваю.

- Да, но сумма поездки за счет услуги «перевозка домашнего животного» сразу же вырастает на 50%. Маленький он помещался в ногах на заднем сидение, хотя ему там было жутко неудобно. А теперь подрос и помещается только в багажнике. Хруст уже научился поднимать лапы и запрыгивать.

khrustdolgov Теперь я чистый. Потом фотку выложу.

Водители, конечно, когда видят это «домашнее животное», то начинают переживать. Нет, собака очень дружелюбная, но очень пушистая — белая шерсть останется на память в багажнике. Хотя Катя регулярно водит Хруста в салон красоты. Почти каждый месяц бобтейлу делают стрижку, придают шерсти объем и здоровый блеск с помощью специальных шампуней. В среднем визит к мастеру выходит 5000 рублей.

- Как-то я забирала Хруста из салона, слышу парень говорит о своей собачке: "Что-то совсем не подстригли". А потом он увидел моего Хруста и говорит: "Та, нет. Подстригли нашего, - смеется Катя.

12 кг корма и vip-номер в отеле

Кушать Хруст любит чаще своей стройной «мамки», в месяц может съесть четыре пачки корма (по 3 кг).

- Одна пачка стоит 1700-2100 рублей. Но кроме корма Хруст еще ест кефир, любит помидоры, огурцы, курицу. Кушает все, кроме мандаринов. Периодически набирает корм в пасть, садится на диван и смотрит телек, - рассказывает Екатерина Долгова.

Сейчас бобтейл уже набрал 30 кг, и вполне может поправиться до 45 кг (такой вес самцов). Но Катя старается часто выводить Хруста на пробежку и редко берет его с собой в кафе.

- Не беру, потому что он отбирает у меня еду. Хотя и дома тоже, - смеется Екатерина Долгова.

- А вас вообще пускают в общественные места? – спрашиваю.

- С кафе проблем нет, даже блюдце с водой приносят. В музеи ходить не пробовали, в метро — тоже не рисковали. Беру иногда велосипед на прокат, но сложновато управлять — Хруст любит скорость.

Со скоростью Кате приходится ездить в отпуск или на съемки кино, потому что оставить собаку на недельку друзьям не получается – все такие не йоркширский терьер. Как правило, Хруст отправляется в отель для животных. Но за этот, как говорит Катя Долгова, детский лагерь нужно платить. Стандартный номер обойдется 1000 рублей в сутки, а vip-номер площадью 11 кв.м. - 2500 рублей в сутки. За эти деньги с собакой будет заниматься кинолог, устроят прогулки, покормят и предоставят хозяину услугу видеонаблюдения.

khrustdolgov Я немного психанул. Ох уж этот стресс.

- Была одна гостиница, откуда Хруст вышел запуганный, грязный, прямо не узнать. Но в новых гостиницах, которые хорошие и дорогие, ему нравится. Он возвращается таким, как и заходил. Пусть будет дороже, но надежнее. Туда даже можно приезжать со своим кормом, - говорит хозяйка пса.

На День рождения к собаке

Заморочиться пришлось Кате и ради желания Хруста попасть на День рождения своего друга — золотистого ретривера Тиши, который живет в Калининградской области. Да-да, собака поедет на праздник к другой собаке. В салон самолета Хруста точно не пустили бы, предложили только место в багаже, для этого еще нужно было бы купить специальную клетку для перевозок. Кате жалко любимца, поэтому поедут по рельсам.

- Понятное дело, что Хруст — крупный мальчик. Поэтому мне пришлось по правилам перевозок животных выкупить купе — восемь билетов (четыре вперед и четыре назад), а это почти 50 тысяч рублей. Так это еще не все. Нужны справки от ветеринара и виза, - говорит Екатерина Долгова.

- А что будете дарить другой собаке? - спрашиваю.

- Игрушку и по дороге смонтируем видео-поздравление.

- Вещей для собаки с собой много взяли?

- Возьму пеленки, воду. Одежду он носит обычно в мокрую зиму, чтобы сильно не испачкаться. Вообще у него тьма тьмущая одежды - несколько футболок, четыре комбинезона, среди которых есть даже утепленные на лютые морозы. Некоторые как раз друг Тиша, к которому мы едем, и подарил.

Да-да, собака поедет на праздник к другой собакеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Калькулятор

Сколько обходится содержание бобтейла в месяц:

- 12 кг корма — 8800 рублей;

- кефир, курица, огурцы — 5000 рублей;

- такси — 2000 рублей;

- стрижка — 5000 рублей.

Всего: 20 800 рублей.

Дополнительные расходы:

- комбинезон — 2500 рублей;

- гостиница в сутки — 1000-2500 рублей;

- игрушки (кости, мячи, птицы и хрюшки игрушечные) — 300-600 рублей за штуку;

- обработка лап (подстригание и подпил когтей) — 1050 рублей;

- массаж — 500 рублей/15 минут;

- чистка зубов — 550 рублей;

- духи — 1000 рублей;

- расческа — 550 рублей;

- щетка (пуходерка для собак) — 580 рублей;

- витамины для собак «совершенство шерсти» - 270 рублей,

- обследование у ветеринара – от 500 до 2500 рублей.