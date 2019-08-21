Делегация Республики Корея примет участие в работе ВЭФ

В Москве прошла встреча советника президента России Антона Кобякова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в РФ

Ли Сок Пэ. Стороны обсудили вопросы участия южнокрейской делегации в V Восточном экономическом форуме, который пройдет 4–6 сентября во Владивостоке.

«Восточный экономический форум уже пятый год подряд становится одним из важнейших событий в развитии двусторонних отношений между Россией и Республикой Корея благодаря неизменно высокому интересу южнокорейской стороны к данному мероприятию. В прошлом году товарооборот Россия – Республика Корея увеличился на 29 процентов, а за первые месяцы этого года – еще на 39 процентов. Уверен, что итогом Форума в этом году станет еще большее укрепление сотрудничества между нашими странами», – отметил Антон Кобяков.

На встрече посол рассказал о составе южнокорейской делегации, которая примет участие в V Восточном экономическом форуме. «Официальную делегацию возглавит заместитель премьер-министра по экономике, министр планирования и финансов Республики Корея Хон Нам Ги. Предполагается, что он примет участие в различных мероприятиях форума, в том числе российско-южнокорейских двусторонних мероприятиях», - подчеркнул Ли Сок Пэ.

Ожидается, что в состав делегации войдут более 200 представителей южнокорейского правительства, руководителей провинций и городов, а также бизнес-сообщества. В числе знаковых представителей южнокорейского бизнеса, подтвердивших участие в ВЭФ-2019, – президент Korea Gas Corporation Чэ Хи Бон и главный исполнительный директор Lotte Corporation Хван Как-Кю.

Во время встречи было отмечено, что в рамках ВЭФ состоится бизнес-диалог «Россия – Республика Корея» с участием ведущих предпринимателей двух стран для обсуждения вопросов по развитию двусторонних экономических отношений, в том числе разных деловых проектов.

Отдельно Корейским агентством содействия торговле и инвестициям (КОТРА) накануне ВЭФ-2019 планируется проведение российско-южнокорейского делового мероприятия(B2B) с целью поиска потенциальных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке для представителей бизнеса Республики Корея.

Также стороны обсудили проведение II Российско-Корейского форума межрегионального сотрудничества в рамках Восточного экономического форума – 2019.Первый форум состоялся в ноябре 2018 года в городе Пхохане. Соглашение о ежегодном проведении мероприятия подписали Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 22 июня 2018 года в ходе визита корейского лидера в Россию.

Оператором Форума является Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.