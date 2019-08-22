У меня жена маленького роста, метр пятьдесят. Зову ее «полторашка»
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Отдыхаю в Испании, ем хамон, пью риоху. А хочется в Сочи, шашлыков и «Апсны».
Но нельзя. Достаток не позволяет.
* * *
У каждого свой рецепт для счастья. У меня на потолке написано «Завтра бросаю жрать».
Каждое утро, просыпаясь, вижу эту надпись и думаю: хорошо, что завтра, а не сегодня.
* * *
Меня так любят в конторе! Сегодня мне купили ноут, радиомодем и трафик! Чтобы я мог работать в отпуске...
* * *
Я:
- Букет сложный. Вкус терпкий. Танинность высокая. Нотки цитрусовых, специй и трав.
Официант:
- Это вода полоскать рот. Вино сейчас подадут.
ИСТОЧНИК KP.RU