2019-08-21T22:47:10+03:00
Анекдоты

У меня жена маленького роста, метр пятьдесят. Зову ее «полторашка»

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Отдыхаю в Испании, ем хамон, пью риоху. А хочется в Сочи, шашлыков и «Апсны».

Но нельзя. Достаток не позволяет.

* * *

У каждого свой рецепт для счастья. У меня на потолке написано «Завтра бросаю жрать».

Каждое утро, просыпаясь, вижу эту надпись и думаю: хорошо, что завтра, а не сегодня.

* * *

Меня так любят в конторе! Сегодня мне купили ноут, радиомодем и трафик! Чтобы я мог работать в отпуске...

* * *

Я:

- Букет сложный. Вкус терпкий. Танинность высокая. Нотки цитрусовых, специй и трав.

Официант:

- Это вода полоскать рот. Вино сейчас подадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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