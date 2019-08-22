Самые богатые актеры планеты-2019: Брэдли Купер, Крис Хемсворт и Дуэйн Скала Джонсон возглавили рейтинг Forbes

Финансовое издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира 2019 года. В рейтинге учитывались доходы артистов, заработанные с августа прошлого года по август нынешнего. Первую строчку рейтинга занял Дуэйн Скала Джонсон: звезда «Форсажа» на голову обошел остальных конкурентов. В Топ-10 самых богатых актеров мира предсказуемо вошли и звезды, сыгравшие супергероев Marvel Comics - Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший, Крис Эванс и Пол Радд.

А вот лидера прошлогоднего рейтинга Дорджа Клуни мы в этой десятке больше не увидим по вполне понятной причине. 58-летний Клуни резко взлетел на вернюю строчку рейтинга, выгодно продав в прошлом году свой бизнес - долю алкогольного бренда Casamigos, который он основал вместе с бизнесменом Рэнди Гербером, мужем супермодели Синди Кроуфорд. Но такая удача каждый год не случается, так что в этом году Джордж в пролете.

1. ДУЭЙН СКАЛА ДЖОНСОН, 47 ЛЕТ

Годовой доход: 89,4 млн долларов

18 августа звезда «Форсажа» узаконил отношения со своей давней спутницей жизни Лорен Хашиан.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На днях Дуэйн женился – 18 августа звезда «Форсажа» узаконил отношения со своей давней спутницей жизни Лорен Хашиан. Так что первое место в рейтинге Forbes стало актеру своеобразным подарком на свадьбу. Да и 84 миллиона в семейном бюджете придутся очень кстати. Львиную долю своих гонораров Дуэйн, к слову, заработал не на фильмах, а на рекламе – у артиста контракт с брендом спортивной одежды Under Armour.

2. КРИС ХЕМСВОРТ, 36 ЛЕТ

Годовой доход: 76,4 млн долларов

Крис ХемсвортФото: GLOBAL LOOK PRESS

Исполнитель роли Тора продолжает стричь купоны с «Мстителей». В 2019 году у Хемсворта состоялись сразу две громких премьеры: на экраны вышли «Мстители: Финал», а также «Люди в черном: Интернешнл», где он сменил на боевом посту Уилла Смита.

3. РОБЕРТ ДАУНИ-МЛАДШИЙ, 54 ГОДА

Годовой доход: 66 млн долларов

Роберт Дауни-младшийФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один герой, разбогатевший благодаря «Мстителям». Гонорары Роберта Дауни-младшего доходят до 20 миллионов за фильм, так что он вполне может сказать, что 2019 год стал для него особенно удачным.

4. АКШАЙ КУМАР, 51 ГОД

Годовой доход: 65 млн долларов

Акшай Кумар с женой Твинкл.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если вы не поклонник болливудского кино, то вряд ли знаете этого актера. А, между тем, у Акшая в Азии миллионы преданных фанатов. Уже четверть века он – главная звезда Индии: каждый год Акшай выпускает по шесть-семь фильмов, попутно снимая сливки в виде рекламных контрактов.

5. ДЖЕКИ ЧАН, 65 ЛЕТ

Годовой доход: 58 млн долларов

Джеки ЧанФото: GLOBAL LOOK PRESS

Герою каратэ-комедий пошел седьмой десяток, но он по-прежнему один из самых самый успешных актеров и в Азии, и в Голливуде. За минувший год Джеки Чан снялся сразу в нескольких картинах, в том числе в одной российской. Джеки Чан сыграл путешественника в фильме Алексея Петрухина «Тайна печати дракона» - в сентябре артист приедет в Москву на его премьеру. Неплохой доход актеру приносит и собственная сеть кинотеатров.

6. БРЭДЛИ КУПЕР, 44 ГОДА

Годовой доход: 57 млн долларов

В этом году Брэдли везет в деньгах, зато в личной жизни - сплошные потери: актер расстался со своей подругой Ириной Шейк.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если Ирина Шейк подаст на алименты для своей дочки Леи, у нее есть неплохой шанс отсудить у Брэдли часть его миллионных гонораров. Купер редкий гость в рейтинге Forbes, но минувший год принес в его копилку доходы сразу от нескольких премьер. Купер хорошо заработал, озвучив енота Ракету в «Мстителях», а так же получил жирный процент от успеха фильма «Звезда родилась». В последней картине он не только снялся в главной роли, но и выступил в качестве режиссера и продюсера. А это сразу тройной гонорар!

7. АДАМ СЭНДЛЕР, 52 ГОДА

Годовой доход: 57 млн долларов

Адам Сэндлер с женой Джеки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адам по-прежнему уверенно делает свои миллионы. Заключив выгодный контракт с компанией Netflix, Сэндлер стал королем «домашнего видео» и зарабатывает на процентах от показов фильмов, в которых он участвовал как актер, режиссер и сценарист. Актер так же выступает как стэнд-ап-комик: за одно выступление ему платят шестизначные гонорары.

8. КРИС ЭВАНС, 38 ЛЕТ

Годовой доход: 43,5 млн. долларов

Крис ЭвансФото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще один высокооплачиваемый счастливчик из звездного кастинга «Мстителей». На счету Криса также успешный боевик «Капитан Америка», который до сих пор приносит ему ощутимый доход.

9. ПОЛ РАДД, 50 ЛЕТ

Годовой доход: 41 млн. долларов

Пол РаддФото: GLOBAL LOOK PRESS

И снова резидент мира Marvel Comics. В 2018 году Пол сыграл Человека-муравья в картине «Человек-муравей и Оса», в 2019-м снова влез в костюм своего супергероя ради «Мстителей: Финал», А на подходе у него новые «Охотники за привидениями», премьера которых назначена на 2020 год. Тоже наверняка будет прибыльный проект.

10. УИЛЛ СМИТ, 50 ЛЕТ

Годовой доход: 35 млн. долларов

Уилл СмитФото: GLOBAL LOOK PRESS

Уилл Смит в этом году выпустил свою курочку, несущую для него золотые яйца - сказку «Аладдин». За роль Джинни в экранизации популярного диснеевского мультфильма он запросил рекордные 20 млн. долларов. К тому же актер сам написал и исполнил несколько саундтреков к фильму - за эту работу ему гарантировано выплатили бонус. Но и это не все: Уилл получил процент от доходов в прокате. Так что теперь понятно, как актер по сусекам наскреб свои 35 миллионов.