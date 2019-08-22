Эксперт: Ягоды годжи, чайный гриб и другие модные снадобья работают. Но не так, как вы привыкли думать

1. Гриб кордицепс

Этот вид грибов, паразитирующих на определенных видах насекомых, попал в нашу страну лет 20 - 30 назад из Китая. Если верить рекламе, кордицепс обладает просто уникальными возможностями. Утверждается, что гриб способен укреплять иммунитет, замедлять старение, предотвращать развитие болезни Альцгеймера, лечить хронический кашель, бронхит, астму, туберкулез, уменьшать распространение раковых клеток. И много чего еще. Когда я прочитал этот длинный список, в сердце вспыхнула надежда. Наконец-то найдено средство, которое одним махом поможет разобраться со всеми болезнями! Правда, и стоит панацея недешево: больше 3 тысяч рублей за один флакон с капсулами.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Гриб кордецепс не является лекарственным средством, положительное действие которого подтверждено клиническими исследованиями, - сразу отрезвила меня врач-диетолог, эксперт по здоровому питанию Елена Соломатина. - Это БАД (биологически активная добавка. - Ред), которую проверяют только на безопасность, чтобы средство не причинило вред вашему организму. А каков механизм положительного действия и есть ли оно вообще, ученым не понятно.

Ожидать, что с помощью этого БАДа вы сможете вылечить хронический кашель, бронхит, астму и уж тем более туберкулез, точно не стоит. Никакую болезнь биодобавка вылечить не может, но в некоторых случаях способна помочь в борьбе с хворью. Примерно как горячий чай при простуде или редька с медом при кашле.

По своим свойствам гриб кордицепс является адаптогеном, то есть помогает нашему организму приспосабливаться к определенным условиям окружающей среды. Но за счет чего это происходит, повторю, ученым неизвестно. Что касается приписываемого грибу улучшения иммунитета, то не понятно, какие звенья иммунной системы он укрепляет и каким образом это происходит. Серьезных клинических исследований на эту тему у нас не проводилось. Скорее всего, кордицепс, как и многие ягоды и фрукты, содержит полезные фитокомпоненты, помогающие снижать вредный оксидативный (окислительный) стресс в организме. С таким же успехом можно поесть гораздо более дешевых и близких нам облепихи, черноплодной рябины, клюквы и морошки.

КСТАТИ

Если в описании какого-то чудо-средства вы встретите фразу о предотвращении или даже лечении болезни Альцгеймера - это верный сигнал о разводке. Ученым до сих пор доподлинно не известна причина данного заболевания и нет ни одного препарата против него с доказанной эффективностью.

2. Чага

Гриб кордецепс пришел к нам из Китая. Может, не стоит так далеко искать счастье, а попробовать найти его ближе, в родных пенатах? Мне вспомнились белые стволы берез и огромные охватывающие их наросты. Это же знаменитый березовый гриб – чага! Его издавна хвалят за лечебные свойства. Современные распространители чаги уверяют, что уникальные грибы снижают давление гипертоникам, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта, уничтожают патогенную флору кишечника, способствуют лечению язв желудка и кишечника. А также тонизируют и одновременно укрепляют нервную систему. Вот оно, счастье!

Чага тоже не является полноценным лечебным средствомФото: EAST NEWS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Чага тоже не является полноценным лечебным средством, - качает головой Елена Соломатина. - Этот гриб можно использовать как общеукрепляющее и общетонизирующее средство. Кому-то чага может помочь лучше выдержать период простуд, перепадов погоды и часовых поясов, снизить риск заболеть. А для кого-то толку будет ноль. Еще раз напомню, что БАД в отличие от лекарственного средства никакой гарантии положительного эффекта не дает.

Но в любом случае важно читать инструкцию и обращать внимание на противопоказания. Чагу, например, нельзя применять во время заболевания дизентерией, в период беременности и кормления ребенка грудью. Продолжительный прием БАДов с чагой может вызвать расстройства пищеварения, повысить возбудимость нервной системы.

3. Ягоды годжи

Побродив по родным просторам и полюбовавшись стволами берез, я снова мысленно вернулся в Китай, когда вспомнил про относительно недавно появившиеся на наших прилавках красненькие, похожие на барбарис ягоды годжи. Они до сих пор для многих остаются продуктом экзотическим. Ну а рекламщики, продвигая их на рынок, не скупятся на обещания. Утверждается, что в ягодах годжи больше десятка полезных минералов, в том числе железо, цинк, кальций, йод. Также нам обещают ценные аминокислоты, протеины, полисахариды, клетчатку и различные витамины. Употребление ягод будто бы приводит к улучшению эластичности сосудов и мышц; понижению холестерина; нормализации артериального давления, способствует похудению.

Утверждается, что в ягодах годжи больше десятка полезных минералов, в том числе железо, цинк, кальций, йодФото: EAST NEWS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Ягоды годжи родом из Тибета. Они обладают общеукрепляющими свойствами, - поясняет Елена Соломатина. - У нас в организме постоянно идут процессы, при которых происходит разрушение белков, причем, не только в мышцах, но и белков иммунной и гормональных систем. А ягоды годжи препятствуют разрушению. Также они полезны высоким содержанием различных витаминов и других важных веществ. Их хорошо добавлять в каши или даже есть в сухом виде. Это будет полезнее, чем какие-то лакомства, и лучше, чем искусственно синтезированные витамины из аптек. Из ягод годжи полезные вещества усваиваются быстрее и лучше.

Однако нужно помнить, что эти ягоды все-таки являются не лекарством, а едой, которая может укрепить наш организм, оказать профилактическое действие. Но ждать какого-то чуда, лечебного эффекта не стоит. Есть и противопоказания: не следует употреблять ягоды годжи при индивидуальной непереносимости, беременности, высокой температуре, аллергии, детям до трех лет, при проблемах с кишечником, вместе с препаратами от диабета.

Кстати, у нас есть местный аналог тибетских ягод - барбарис. У него примерно те же полезные свойства, что у ягод годжи. Только цена намного ниже.

4. Чайный гриб

Получается, и тибетские ягоды годжи не являются палочкой-выручалочкой. Где еще искать спасение? На помощь снова пришел интернет и предложил чайный гриб.

Это чудо природы первоначально было известно на острове Цейлон, затем чайный гриб стал стал популярен в Индии. После распространился в Манчжурии, затем в Сибири, откуда и пришел к нам. Продавцы пишут, что чайный гриб излечивает гастрит, используется при лечении печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей. А еще при гипертонии, простудных заболеваниях, ангинах и даже головных болях. Плюс помогает сбросить лишние килограммы!

Чайный гриб нельзя назвать ни лекарством, ни БАДомФото: GLOBAL LOOK PRESS

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Чайный гриб нельзя назвать ни лекарством, ни БАДом, - говорит Елена Соломатина. - Это скорее профилактический напиток, основанный на симбиозе микроорганизмов. Сначала дрожжи превращают сахар в спирт и углекислоту, а потом углекислые бактерии превращают спирт в уксус. Чайный гриб обладает свойствами, делающим его похожим на натуральный антибиотик. Также этот гриб содержит ферменты, близкие нашей пищеварительной системе, поэтому его можно использовать для ускорения процессов расщепления еды. Если, скажем, вы переели, напиток на основе чайного гриба поможет быстрее переварить лишнюю пищу. Его часто используют для ускорения обменных процессов при диетах, чтобы сбросить лишний вес. Однако гарантии, что у вас обязательно будет такой эффект, никто не даст.

Есть и ограничения. Свежий чайный гриб противопоказан при диабете, потому что там сохраняется высокая концентрация сахара. Когда же возникший из сахара спирт превращается в уксус, чайный гриб может быть вредным при любых заболеваниях ЖКТ.

5. Гуарана

Выходит, ни в Европе, ни в Азии спасительных природных суперсредств отыскать не удалось. И тут мне вспомнились семена бразильской гуараны, появившиеся на нашем рынке лет 20 назад. Может там, в лесах далекой Бразилии, где много-много диких обезьян, еще и растут чудодейственные растения? Я углубился в чтение рекламного проспекта. И узнал, что семена гуараны могут использоваться как успокаивающее средство, помогают от спазмов, головных и мышечных болей. А также повышают выносливость, улучшают работу сердца, снижают холестерин. Еще спасают от лихорадки, дизентерии, артрита, хронической депрессии.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Семена гуараны по своему составу и действию похожи на кофе. Содержат примерно такое же количество кофеина, но благодаря другим веществам, входящим в состав, гуарана действует более мягко и длительно, - поясняет Елена Соломатина. - Плоды (семена) гуараны дают ощущение бодрости, притупляют аппетит, поэтому их используют при диетах для сброса веса. Отмечается мягкое стимулирующее воздействие и мягкое мочегонное.

Еще в глубокой древности индейцы использовали гуарану, чтобы помочь себе во время длительных походов. Сейчас это средство активно применяют в спортивном питании, поскольку оно повышает результаты и помогает поддерживать форму.

Семена гуараны по своему составу и действию похожи на кофе. Содержат примерно такое же количество кофеинаФото: GLOBAL LOOK PRESS

ВАЖНО

Поскольку гуарана достаточно сильный стимулятор, то имеет немало противопоказаний и ограничений. Это средство нельзя использовать гипертоникам, при атеросклерозе, людям с заболеваниями головного мозга и нервной системы, после инсульта, беременным. Чрезмерное употребление гуараны даже у более-менее здоровых людей может привести к тахикардии, бессоннице, перевозбуждению. Насчет безопасного количества лучше советоваться индивидуально с вашим лечащим врачом - все зависит от возраста, массы тела, сопутствующих заболеваний и т. д.