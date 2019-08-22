В Форуме малого и среднего бизнеса ШОС и БРИКС примут участие 2500 человек из 30 стран

- Это единственная в международном формате площадка для продвижения интересов малого и среднего бизнеса. В этом направлении форум должен стать ключевым коммуникационным и инновационным элементом, решая проблему выхода малого бизнеса на внешние рынки с целью развития среды для взаимной торговли и интеграции, - отметил сопредседатель «Деловой России» и Оргкомитета форума Андрей Назаров во время заседания программного комитета, посвященного грядущему крупному экономическому событию.

В программу форума будут включены 18 деловых мероприятий. В рамках панельных сессий на обсуждение будут вынесено будущее драйверных отраслей экономики, развитие малого, среднего, семейного предпринимательства, логистические, инфраструктурные проекты. Сама же концепция форума строится вокруг идеи о глобальной значимости малого и среднего бизнеса. В работе форуму примут участие делегации из 30 стран мира. В их состав войдут ведущие бизнесмены, представители органов власти и институтов развития. Всего около 2500 человек, из которых 500 – иностранные гости.

Одной из главных тем форума станет безопасность ведения бизнеса в странах-участницах ШОС и БРИКС.

- Права компаний уже в ближайшее время смогут защищать бизнес-омбудсмены государств, входящих в международные организации. Мы делаем дополнительную «обвязку» безопасностью. И готовим к подписанию на форуме специальную Хартию по защите малого и среднего бизнеса, - рассказал Сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

Идею о создании Хартии разделяют и всецело поддерживают юристы стран БРИКС, а также члены Бразильской ассоциации адвокатов, которые выступят соорганизаторами сессии и самого проекта.

- Я поддерживаю общую цель Международной Хартии по защите бизнеса, которая имеет важное значение в процессе объединения подходов стран-участниц в деле защиты бизнеса и обеспечения передачи юридических практик в этой сфере. Эта инициатива поспособствует приобретению очень интересного опыта совместной разработки подобных документов с российскими экспертами в области права, - передал обращение к собравшимся Бруно Борато Генеральный секретарь комиссии по международным отношениям в Бразильской федеральной ассоциации юристов.

Одной из ярких секций Форума станет «ШОС и БРИКС. Международные институты партнерства», организаторами которой выступают ЮНИДО, а также Китайский комитет содействия развитию международной торговли.

Модератором заявлена Посол доброй воли ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) Вероника Пешкова.

Темы, которые заявлены в программе форума, также коснутся «Поддержки быстрорастущих компаний малого бизнеса регионов ШОС и БРИКС; «Взаимодействия по защите бизнеса на пространстве ШОС и БРИКС»; «Роли женщины в развитии креативных индустрий в условиях четвертой промышленной революции»; «Семейного предпринимательства как драйвера развития экономики стран-участниц ШОС и БРИКС»; «Роли межрегионального взаимодействия в реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»; «Туризма как фактора ускоренного развития интеграционных процессов между регионами стран-участниц ШОС и БРИКС»; «Инфраструктуры роста инноваций»; «Частного инвестирования в территориальную экономику. Практику фондового рынка»; «Логистических возможностей. Барьера и развития». Традиционно на форуме будет представлена профильная секция СМИ: «Инвестиционная привлекательность региона в деловых СМИ».