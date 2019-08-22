2019-08-22T13:31:39+03:00
Общество

МВД России: убийц и насильников стало меньше, но растет число мошенников

В полиции рассказали о тенденциях криминальной ситуации в стране за последние пять лет
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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В МВД отчитались о снижении числа преступлений в России.В МВД отчитались о снижении числа преступлений в России.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Число регистрируемых преступлений в России последовательно снижается: с 2190,6 тысяч в 2014 году до 1991,5 тысяч в 2018 году. О "стабилизации оперативной обстановки" в стране за последние пять лет сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Благодаря профилактике и своевременной реакции на вызовы число погибших от преступных посягательств сократилось с 35,3 тысяч в 2014 году до 26 тысяч в 2018 году. А удельный вес тяжких и особо тяжких составов в общем массиве зарегистрированных преступлений уменьшился с 24,3% до 22,5%. Десятки тысяч человеческих жизней!

- Сократилось количество убийств и покушений на убийство (с 11,9 тысяч до 8,6 тысяч), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (с 32,9 тысяч до 23,2 тысяч), изнасилований (с 4,2 тысяч до 3,4 тысяч), - отметила Ирина Волк.

По информации ведомства схожая картина прослеживаются при анализе статистических данных по разбоям (в 2014 году - 14,3 тысяч, в 2018 - 7,5 тысяч), по грабежам (77,7 тысяч и 50,1 тысяч соответственно), кражам – на 17% (с 908,9 тысяч до 756,4 тысяч), в том числе квартирным – на 35% (с 80,1 тысяч до 52,1 тысяч).

Примерно вдвое меньше стало регистрироваться угонов транспортных средств (в 2014 году - 34,2 тысяч, в 2018 - 19,5 тысяч) и хулиганств (4 тысяч и 2,1 тысяч соответственно). Это все потому, что идет планомерная профилактическая работа с несовершеннолетними и ранее судимыми гражданами.

Стало заметно безопаснее на дорогах городов и сел. Количество дорожно-транспортных происшествий с 2014 по 2018 год уменьшилось почти на 16% (с 199,7 тысяч до 168,1 тысяч), число погибших в них сократилось практически на треть (с 27 тысяч до 18,2 тысяч человек), раненых стало примерно на 15% меньше (с 251,8 тысяч до 214,9 тысяч человек).

- Вместе с тем в последние годы фиксируется рост зарегистрированных хищений, совершенных путем мошеннических действий, а также преступлений с использованием компьютерных и информационных технологий. В настоящее время МВД России разрабатывает и реализует дополнительные меры организационного, правового и профилактического характера, направленные на противодействие этим криминальным проявлениям, - подчеркнула Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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