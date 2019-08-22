2019-08-22T14:09:31+03:00
Спорт

Евгений Ловчев: «Краснодару» не хватило опыта Лиги чемпионов

В первой игре квалификационного раунда плей-офф турнира кубанский клуб уступил 0:4 в Греции
Сергей КИРИЛЛОВ
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"Краснодар" в гостях был разгромлен греческим "Олимпиакосом" со счетом 4:0. Фото EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU/"Краснодар" в гостях был разгромлен греческим "Олимпиакосом" со счетом 4:0. Фото EPA/GEORGIA PANAGOPOULOU/
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Футболисты «Кранодара» в среду в отборочном раунде плей-офф были разгромлены в Греции «Олимпиакосом» — 4:0 и практически лишились шансов выйти в групповой этап ЛЧ.

- Что случилось с «Краснодаром» вчера? - спросили мы заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева.

- Мы считаем, что «Краснодар» у нас команда классная. Но для таких важных игр, когда на кону стоят 15 миллионов долларов (столько получает клуб за выход в групповой этап Лиги чемпонов), все равно нужен опыт.

После победы «Краснодара» над «Порту», никто из нас не ожидал, что так обернется. С другой стороны, команда совершенно новая, несыгранная, притом, без выдающихся игроков. Травмы Газинского и Классона, уход Каборе и Перейры полностью выбили всю среднюю линию. Именно из-за нее краснодарцы провалились в концовке.

Мне «Олимпиакос» почему «Спартак» напоминает? По тем эмоциям, по тому взрыву, который произошел на битком набитом стадионе. Долгое время «Краснодар» проигрывал с минимальным счетом. Ну, 0:1 , вроде бы нормально для первого выездного матча. Но греки, подхлестываемые трибунами, побежали и в концовке сильно добавили. А просто «Краснодар» просто развалился. Конечно, они вылетели из Лиги чемпионов, без вопросов.

Евгений Ловчев в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Иван МАКЕЕВ

Евгений Ловчев в студии Радио "Комсомольская правда".Фото: Иван МАКЕЕВ

Такое бывает с нашими командами, так было и со «Спартаком», когда он три года назад проиграл в гостях кипрскому АЕКу и вылетел из Лиги Европы. Но вс же «Краснодар» идет от шага к шагу вверх, в том числе, и с Лигой чемпионов. Ничего тут страшного такого не произошло, это был первый опыт главного турнира Европы. Наверное, в истории команды всегда должны быть такие поражения, чтобы их помнить и анализировать. И выходить из них какими-то другими.

Есть ли у «Краснодара» шансы все же пройти дальше? Четыре, на мой взгляд, отыграть невозможно. С другой стороны, мы же видели примеры на другом уровне, когда «Барселона» просто разорвала в последние минуты «Пари Сен-Жермен» - 6:1. Всяко может быть.

Но «Краснодар» в любом случае не останется без еврокубков. Если не пройдет «Олимпиакос» то продолжит выступать в групповом этапе Лиги Европы. Там уже забронировал себе место ЦСКА. Пробивается «Спартак». Хотя, даже притом, что сейчас сотворил «Спартак» в матче с ЦСКА (2:1), я «Спартаку» не даю проход дальше, честно сказать. Потому что «Брага» - это уже не Швейцария. Это команда в тройке-четверке португальского футбола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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