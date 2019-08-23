Догнать Европу и перегнать Америку

ДТП на уровне Zero

К тому времени в некоторых странах был уже накоплен опыт комплексного и, что немаловажно, успешного решения такой задачи, как снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Так в основе шведской программы Vision Zero, принятой в октябре 1997 года лежит принцип солидарной ответственности всех членов общества за обеспечение безопасности на дорогах: и тех, кто строит дороги, и тех, кто по ним передвигается и тех, кто производит автомобили.

Скандинавские специалисты разработали систему мер: административных, дорожно-технических и воспитательных - призванных решить стоящую перед обществом задачу «нулевой терпимости» к смертности в ДТП. Дороги с разделительными барьерами и круговыми перекресткам; поголовное оснащение машин ремнями безопасности и алкозамками; ограничение скорости в населенных пунктах до 30 км/час, очистка прилегающих к дорогам территорий и установка фоторадаров… Как итог, Швеция сегодня - страна с самыми безопасными автодорогами, а по такому определяющему показателю как социальный риск - число погибших в ДТП на 100 000 населения - она опережает большинство государств Евросоюза.

Не удивительно, что в минувшем году в скандинавскую страну познакомиться опытом, накопленных за двадцать лет реализации на практике Vision Zero приезжала российская делегация во главе с начальником ГУОБДД МВД России генерал-лейтенантом полиции Михаилом Черниковым. Возможно, что-то из увиденного и услышанного в Стокгольме уже претворятся на российских просторах, конечно, с поправкой на нашу действительность. А какие-то наработки западных коллег пригодились российским авторам основных федеральных программ и стратегических проектов, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение смертности на дорогах.

Шаг за шагом

Первая такая программа, по экспертным оценкам, за период с 2006 по 2012 годы позволила сохранит жизни более 35 тысяч россиян. Вторая, действующая до 2020 года, ставит целью снижение ежегодного числа жертв аварий с 27,9 тыс. до 19,9 тыс. человек. Следующим инструментов для приведения показателей социального риска в нашей стране к уровню передовых в этом отношении стран Европы (4 человека на 100 000 населения) стал национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в состав которого вошёл федеральный проект «Безопасность дорожного движения». В России впервые на государственном уровне не только заявлено о необходимости снижения к 2024 году смертности на дорогах в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом, но и поставлена конкретная цель о стремлении к 2030 году к нулевой смертности в автоавариях.

Для того, чтобы понять, насколько это непростая задача, достаточно взглянуть на значение социального риска в тех же Соединенных Штатах - 11,5 погибших в ДТП на 100 тысяч населения в минувшем году. И это в одной из самых благополучных стран мира! И хотя за последние 10 лет в Новом и Старом Свете смертность на дорогах устойчиво снижается, наряду с такими благополучными странами, как Великобритания (2,8 погибших на 100 тыс. жителей), Дания (3,0), Ирландия (3,1) и Швеция (3,2), есть целый ряд других, где все не столь радужно. Взять, к примеру, Хорватию (7,7), Латвию (7,8), Болгарию (8,8) или Румынию (9,6). Однако и лидеры, и аутсайдеры этой гонки не перестают искать пути достижения «нулевой смертности» на своих дорогах. Поэтому мало кого удивило, что на днях, практически одновременно и в Соединенном Королевстве, и в Румынии решили обратить внимание на водителей, пользующихся различными гаджетами за рулем. Но если на берегах Дуная решили ужесточить санкции в отношении любителей поболтать на ходу по мобильному телефону, то на берегах Темзы пошли еще дальше и хотят поставить вне закона даже беспроводную гарнитуру. Британские эксперты даже сравнили использование hands free с употреблением предельно допустимой для водителя дозы алкоголя!

Что хорошо и русскому, и немцу

Косвенно, и Лондон, и Бухарест признают тем самым, что, несмотря на в целом положительную динамику, проблемы с обеспечением безопасности дорожного движения в Европе продолжают существовать.

Например, обрушение моста Моранди в Генуе (43 погибших, 15 млрд евро ущерба), годовщину которого недавно отметили в Италии, свидетельствует, что не все благополучно в дорожном хозяйстве этой, одной из передовых по индексу социального риска, страны. В Германии, славящейся своими автобанами, автопромом и «немецким порядком», сами же бюргеры признают, что парковка на газонах, непропуск пешеходов на перекрестке, нарушение скоростного режима и «нетрезвое» вождение по-прежнему не редкость. Правда, коренные немцы считают, что грешат этим, в основном, мигранты из Азии и Ближнего Востока и приезжие из восточных стран Европы, но официальная статистика такие акценты не делает.

И все же, анализируя положение дел с безопасностью дорожного движения в государствах Евросоюза и Соединенных Штатов, сравнивая их с нашей страной, понимаешь, что при всех объективных различиях есть у нас и одна главная общая задача – изменение сознания участников дорожного движения! На ее решение в первую очередь нацелены все федеральные программы и проекты, сосредоточены усилия правительства и российской Госавтоинспекции. Несомненно, изменение психологии водителей и пешеходов, воспитание у них ответственного отношения ко всему, что происходит на дороге – многолетний, и очень кропотливый труд! Но путь этот вместо нас самих никто не пройдет!

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».