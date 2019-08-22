«Не верю, что Кирилл ударил Анну кулаком в лицо». В России прокомментировали драку на соревнованиях по танцам

Аргентинская пресса ранее сообщила о драке российской пары. По их версии, Кирилл Паршаков после выступления на чемпионате мира по танго ударил кулаком в лицо свою жену и партнершу Анну Гудыно. Кирилла дисквалифицировали, но Анна отказалась заявлять в полицию.

Директор оркестра Solo Tango, которое участвовало в подготовке номера, Ирина Перетятько хорошо знает танцоров. Ирина отмечает, что эмоции после выступления — это нормально, а страсть — то, что отличает Кирилла и Анну от других артистов.

- Ирина, что вы можете рассказать об этой паре? Случались ли подобные конфликты ранее у ребят?

- Я знаю эту пару очень давно. Я их видела с разными партнерами, до того, как они объединились. Знаю их не только как профессионалов, но и артистов. Я могу допустить, что они подрались за кулисами, но то, что Кирилл ударил Анну кулаком в лицо — в это трудно поверить. Подключилось же общество аргентинских феминисток. Нужно понимать, что в этой стране общество феминисток очень сильное — на уровне экстремизма. Их все реально боятся.

Директор оркестра Solo Tango Ирина Перетятько.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Для них эта история — своеобразный мотивирующий момент, нашли активное поле для своей деятельности.

- Я так понимаю, что драки в танцах — это нормально? Выплескиваются эмоции?

- Нужно понимать, что это танцоры, артисты. Танцы - очень эмоциональный жанр. И потом они же муж с женой. Все у них варится в одном котле, день и ночь вместе проводят. Естественно, что могут быть какие-то эмоции. Это же не бухгалтер, который спокойно на работу ходит. Они бы и танцевать так не смогли, если бы не были темпераментными партнерами и эмоциональными людьми.

- Часть творческого процесса?

- Конечно! Любой талантливый человек немножко ненормален в своих эмоциональных проявлениях. Похожих историй в мире очень много.

- Помимо Кирилла и Анны, кто-то еще на турнире мог выиграть чемпионат мира?

- Из России они были несомненными фаворитами в своей дисциплине. Их хореографы Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина в прошлом году стали чемпионами мира. Сейчас была настоящая командная работа. Оркестр сочинял специальную эксклюзивную музыку. Такой же прогноз был и на этот год. Уникальная хореография у ребят. Они красивые и харизматичные. У них есть страсть, которой не хватает русским танцорам. Многие девушки у нас как березки, а Аня — очень страстная.

Вчера чемпионат завершился. Он в двух категориях проходит. Русский танцор Максим Герасимов стал чемпионом мира в паре с аргентинкой. У них другая ситуация. Там чисто рабочие отношения. У Максима есть жена.

- Расскажите немного об аргентинском танго. Сейчас это больше спорт или искусство?

- Я бы сказала, что искусство. Как балет, классическая музыка или джаз. Это артисты, а не спортсмены.

Обидно за ребят. Пара талантливая и достойная. Они очень переживают. Ребята уже записали видеообращение, а на них накинулись с посылом, что они всех обманывают! Для меня это дико… Муж с женой все объяснили. По факту и свидетелей-то не было. Два-три человека за сценой стояли…

Сейчас ребята еще в Аргентине, но вполне возможно, что они обратятся в суд и будут судиться с этим СМИ. На мой взгляд, это дезинформация. Кулаком в лицо - этого точно не было.

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