Татьяна Буланова показала подросшего сына от Владислава Радимова

Татьяна Буланова неделю назад улетела на Мальдивы. Нынешний отпуск стал для нее первым за пять лет. Поклонники гадали, с кем же певица отправилась на курорт. В ее блоге стали появляться снимки в бикини, селфи и пляжные фото, поэтому подписчики предположили, что к океану их любимица могла улететь в компании мужчины. Артистка достаточно долго сохраняла интригу, но решилась все-таки рассекретить, с кем отдыхает на острове.

Татьяна Буланова опубликовала фотографии с подросшим сыном. "Обычно редко выкладываю фото, но потрясающий отдых положительно меня изменил", - подписала снимок Татьяна Буланова.

50-летняя певица позирует с Никитой на берегу океана. Мальчик заметно вырос и очень похож на своего отца - футболиста Владислава Радимова. Сама звезда эффектно смотрится в красном платье на фоне белого песка и бирюзовой воды.

buslya Обычно редко выкладываю фото...

Напомним, Татьяна Буланова - дважды мама. Ее старшему сын Александру 26 лет, а младшему Никите - 12. Знаменитость оберегает детей от лишнего внимания публики.

Сын Александр родился в браке артистки со звукорежиссером и продюсером группы "Летний сад" Николаем Тагриным. Супруги прожили в официальном браке 13 лет и развелись в 2005 году. Известно, что Александр работает бариста.

В 2007 году у знаменитости на свет появился ее младший сын Никита. Мальчик родился во втором браке звезды с футболистом и тренером Владиславом Радимовым. В 2016 году Татьяна сообщила о расставании с отцом младшего ребенка. Супруги прожили в браке больше 10 лет.

В мае 2018 года Буланова в эфире шоу "Секрет на миллион" со слезами на глазах рассказала, что развод - это ее инициатива. "Меня перестало устраивать его отношение, причем я терпела долго. А потом я поняла, что нет, мне это не нравится, я так жить не хочу... Просто в какой-то момент поняла, что надо «чик» – и все", - поделилась она. С тех пор о личной жизни певицы ничего неизвестно.