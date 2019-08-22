Семак ответил за «козлов»: тренер «Зенита» прокомментировал свою дисквалификацию

После матча чемпионата России по футболу «Зенит» - «Ахмат» (0:0) разразился скандал. Футболисты и тренеры питерской команды остались недовольны работой арбитра Матюнина, который не засчитал гол в ворота «Ахмата».

Несколько игроков подошли к судьям и попытались на эмоциях обсудить принятые ими решения. К футболистам подбежал один из тренеров «Зенита» Виллиам Де Оливейра, который сначала попытался увести их в раздевалку, а потом сам вступил в перепалку с арбитрами. В этот момент к бразильцу подошел главный тренер «Зенита» Сергей Семак, оттолкнул его и прокричал: «Не надо с этими козлами разговаривать». Потом Семак сам продолжил разговор на повышенных тонах с судьями.

Все то попало в эфир, Семак вскоре извинился:

- Футбол – это эмоции, игра с обилием спорных моментов, ошибок. Разбирая вчерашний матч и абстрагируясь от работы судейской бригады, прошу прощения за то, что мое излишне эмоциональное выражение, адресованное моему помощнику и другу, попало в эфир. Никого не хотел обидеть. Всем здоровья и крепких нервов.

Но КДК РФС в среду все равно наказало Семака за неспортивное поведение. Тренера дисквалифицировали на один матч. А это значит, что во время игры с «Уфой» наставник не сможет находится на тренерской скамеечке. Вот как прокомментировал наказание сам нарушитель:

— Неожиданным оно не стало. Есть регламент, есть закон, поэтому принимаем наказание. Будем готовиться к игре, работать. В общем, делать то, что должны, — заниматься прямыми обязанностями.

— Кто будет исполнять ваши функции во время игры с «Уфой»?

— Решим. Послезавтра все увидим.

— Всю неделю обсуждался матч с «Ахматом». В связи с его неоднозначностью и судейством, был ли трудный психологический момент при подготовке к «Уфе»? Или вы сразу же забыли обо всех перипетиях?

— Абсолютно никаких проблем нет. Сразу же забыли. Футбол — это эмоции, ошибки, какие-то проступки, в том числе с моей стороны. Все в нормах закона. Наше дело — работать и готовиться к следующему матчу. Да, не выиграли. Моменты создаем, но не забиваем. Будем работать над игрой и реализацией.

— Вы не раз были свидетелем дисквалификации главного тренера. Это как-то влияет на команду?

— Сложно сказать, как это отразится. Уверен, что игроки будут делать, то, что должны, вне зависимости от того, где будет находиться главный тренер, - приводит слова тренера официальный сайт «Зенита».