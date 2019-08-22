2019-08-22T15:45:55+03:00
Экономика

Россияне привыкают есть в долг

Люди чаще стали покупать продукты в супермаркете по кредитным картам
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Россияне стали больше есть в долг из-за продолжающегося падения реальных доходов.Россияне стали больше есть в долг из-за продолжающегося падения реальных доходов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Чаще всего кредитными картами россияне рассчитываются в магазинах бытовой техники. Там совершается более 28% всех покупок в рассрочку, выяснило исследование банка «Русский стандарт». Но в этом нет ничего нового: похожие результаты были и годом ранее, Удивительнее другое - второй по популярности покупкой посредством кредитки стала еда из супермаркетов (14%). Также чаще россияне стали покупать в кредит турпутевки и авиабилеты. А вот в мебельных магазинах тратить займы стали реже.

Независимый экономический эксперт Антон Шабанов считает, что люди стали есть в долг из-за продолжающегося падения реальных доходов. В первом полугодии 2019-го они сократились на 1,3%.

- У нас все меньше денег, которые мы можем потратить на свою жизнь, в том числе на покупку еды, - объясняет Шабанов. - Из-за этого в кредитных предпочтениях супермаркеты переместились с пятого места на второе. Одна политика Центробанка приводит к тому, что кредитование сворачивается.

Эксперт сомневается, что причиной увеличивающейся популярности кредитных карт могла стать охота за различными бонусами. По его словам, обычно такие программы есть у дебетовых банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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