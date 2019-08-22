2019-08-22T15:31:05+03:00
Умные вещи

ВКонтакте пройдёт премьера первого интерактивного хоррора в формате видеозвонков

Это первый подобный проект в России, он представлен эксклюзивно в мобильном приложении VK
Поделиться:
Главные герои хоррора — пять студентов, которые отправляются в поход и находят заброшенную усадьбуГлавные герои хоррора — пять студентов, которые отправляются в поход и находят заброшенную усадьбу
Изменить размер текста:

23 августа ВКонтакте пройдёт премьера мобильного хоррора нового формата от «ЧОZA production». Зрители станут полноценным участниками событий фильма: они смогут общаться с героями с помощью видеозвонков, чатов и других функций. Это первый подобный проект в России, он представлен эксклюзивно в мобильном приложении VK.

Главные герои хоррора — пять студентов, которые отправляются в поход и находят заброшенную усадьбу. В этот момент с ними начинают происходить страшные события.

Шестым героем, который не смог пойти с друзьями, станет сам зритель. В течение трёх дней он будет получать видеозвонки, сообщения и фотографии от персонажей хоррора в режиме реального времени. Если пользователь пропустит вызов, то сможет перезвонить в удобное время и вернуться к истории. При этом пересмотреть видеозвонки повторно не получится — это ситуативный формат.

Премьера проекта от «ЧОZA production» пройдёт утром 23 августа. Чтобы стать одним из первых зрителей, нужно оставить заявку и оплатить просмотр в приложении «ЧОZA» на платформе VK Mini Apps. Пользователи смогут присоединиться к проекту в любой день — приложение будет доступно в разделе «Сервисы» мобильного приложения ВКонтакте, а также по ссылке. Стоимость хоррора «Не ходи в поход» составит 59 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ребенок, сидевший за смартфоном по 10 часов в сутки, заработал косоглазие
Тренера Олимпийской чемпионки Тары Липински пожизненно отстранили от работы за домогательства
Джонсон заверил Зеленского, что не поддержит идею возвращения России в G7
Спикер парламента Новой Зеландии понянчился с ребенком гей-пары во время дебатов
Политолог объяснил, почему стоит ждать окончания антироссийских санкциях
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Главы МИД России и Индии встретятся в Москве 27 августа
Эксперты составили ТОП-10 стран-импортеров легковых машин в Россию
Премьер Польши: "Нам нужна новая долгосрочная база НАТО"
Кличко забанили в Инстаграме
Россия и Китай запросили спецбрифинг СБ ООН из-за планов Вашингтона по ракетам в Азии
В Госдуме поддержали введение киберспортивных дисциплин в школах
В России впервые за 100 лет пройдет Олимпиада шеф-поваров
Депутаты Косова проголосовали за роспуск парламента
Российские мужчины расточительнее женщин на отдыхе
МИД Украины анонсировал встречу Зеленского и Трампа в Варшаве
По требованию Роскомнадзора Twitter удалил оскорбительное изображение флага России
Официальный курс евро на 23 августа 2019 опустился до 72,8 рублей
Российские летчики могут получить компактные автоматы
Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро
Туск позвонит Зеленскому перед первой сессией G7
Россия внесла огромный вклад в ликвидацию эпидемии Эбола в Гвинее
ВЦИОМ: Большинство россиян гордятся символами страны
Француз выиграл в лотерею джек-пот на 4 миллиона евро
Facebook удалил свыше 200 страниц, "манипулирующих" жителями Мьянмы
Ученые рассказали, что происходит с организмом человека, отказавшегося от курения