ВКонтакте пройдёт премьера первого интерактивного хоррора в формате видеозвонков

23 августа ВКонтакте пройдёт премьера мобильного хоррора нового формата от «ЧОZA production». Зрители станут полноценным участниками событий фильма: они смогут общаться с героями с помощью видеозвонков, чатов и других функций. Это первый подобный проект в России, он представлен эксклюзивно в мобильном приложении VK.

Главные герои хоррора — пять студентов, которые отправляются в поход и находят заброшенную усадьбу. В этот момент с ними начинают происходить страшные события.

Шестым героем, который не смог пойти с друзьями, станет сам зритель. В течение трёх дней он будет получать видеозвонки, сообщения и фотографии от персонажей хоррора в режиме реального времени. Если пользователь пропустит вызов, то сможет перезвонить в удобное время и вернуться к истории. При этом пересмотреть видеозвонки повторно не получится — это ситуативный формат.

Премьера проекта от «ЧОZA production» пройдёт утром 23 августа. Чтобы стать одним из первых зрителей, нужно оставить заявку и оплатить просмотр в приложении «ЧОZA» на платформе VK Mini Apps. Пользователи смогут присоединиться к проекту в любой день — приложение будет доступно в разделе «Сервисы» мобильного приложения ВКонтакте, а также по ссылке. Стоимость хоррора «Не ходи в поход» составит 59 рублей.