МегаФон устраивает первый в России 5G турнир по киберспорту

МегаФон 23 августа проведет в Москва-Сити первый в России киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. Во время турнира МегаФон продемонстрирует реальное применение действующей 5G-базовой станции.

Киберсостязание пройдет в рамках трансляции турнира по Dota2 The International 2019, организованного МегаФоном совместно с ESforce. Для турнира мобильный оператор объединил в одну экосистему 5G-оборудование от Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от Loudplay. Тем самым решив две главные проблемы геймеров: необходимость подключения к проводному интернету и наличие мощного компьютера. Используя смартфон как модем, можно играть в любой точке где есть подключение к 5G – например, в парке или в метро. При этомнеобязательно иметь мощный компьютер: игру можно запустить из облака и играть через браузер на любом устройстве.

- Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России большая честь для МегаФона, - подчеркнул Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям МегаФона. - Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус пионера цифровых возможностей.