2019-08-22T17:30:23+03:00
Общество

МегаФон устраивает первый в России 5G турнир по киберспорту

В ходе соревнований МегаФон впервые продемонстрирует реальное применение и работу действующей 5G-базовой станции в Москва-Сити
Ксения БОГДАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

МегаФон 23 августа проведет в Москва-Сити первый в России киберcпортивный турнир c использованием технологий 5G и Cloud Gaming. Во время турнира МегаФон продемонстрирует реальное применение действующей 5G-базовой станции.

Киберсостязание пройдет в рамках трансляции турнира по Dota2 The International 2019, организованного МегаФоном совместно с ESforce. Для турнира мобильный оператор объединил в одну экосистему 5G-оборудование от Huawei и облачные технологии Cloud Gaming от Loudplay. Тем самым решив две главные проблемы геймеров: необходимость подключения к проводному интернету и наличие мощного компьютера. Используя смартфон как модем, можно играть в любой точке где есть подключение к 5G – например, в парке или в метро. При этомнеобязательно иметь мощный компьютер: игру можно запустить из облака и играть через браузер на любом устройстве.

- Организация первого 5G-турнира по киберспорту в России большая честь для МегаФона, - подчеркнул Фредерик Ваносчуйзе, директор по техническим инновациям МегаФона. - Меняя привычный взгляд на мобильную связь и облачные технологии, МегаФон в очередной раз подтверждает статус пионера цифровых возможностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Реставрация в Москве: Возвращение Георгия Победоносца и волшебного фонаря
В эфире Радио «Комсомольская правда» руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал о том, как в столице охраняются памятники, куда увозят найденные во время реконструкции улиц ценности и что будет с особняком Мельникова
Новости 24
Захарова станцевала лезгинку на форуме "Машук"
Учёные узнали, как продлить жизнь
«Международный шопинг»: в Кремле оценили желание Трампа купить Гренландию
Рогозин заявил, что не знает, кто ведет Twitter-аккаунт робота "Федора"
Улов весом в одну тонну: В Эгейском море рыбаки выловили пятиметровую акулу
Сеул прекратил обмен разведывательной информацией с Токио
В Кремле не исключили проведения телефонных переговоров между Эрдоганом и Путиным
Минпросвещения против включения компьютерных игр в школьную программу
Четыре самых загрязненных города России уменьшили вредные выбросы в атмосферу
Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах
Airbus А321 полностью подготовлен к эвакуации
Путин увеличил финансирование грантов в области культуры и искусства
Ребенок, сидевший за смартфоном по 10 часов в сутки, заработал косоглазие
Тренера Олимпийской чемпионки Тары Липински пожизненно отстранили от работы за домогательства
Джонсон заверил Зеленского, что не поддержит идею возвращения России в G7
Спикер парламента Новой Зеландии понянчился с ребенком гей-пары во время дебатов
Политолог объяснил, почему стоит ждать окончания антироссийских санкциях
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину