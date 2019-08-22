МТС и «М.Видео» стали сотрудничать
МТС и «М.Видео» объявили о старте партнёрства в сфере розничных продаж и открытии нового для России формата магазинов под брендом МТС и «М.Видео»
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Первым совместным проектом стал магазин цифровой электроники и связи МТС + «М.Видео», расположенный в Москве на Рождественке. До конца года компании планируют открыть ещё несколько таких салонов.
В магазине представлены смартфоны, ноутбуки, аксессуары – всего более 3 000 наименований. Также покупатели могут получить все услуги МТС — от оформления подписок на смартфоны, подключения к тарифам и покупки спутникового телевидения, до оформления карт МТС Банка.
ИСТОЧНИК KP.RU