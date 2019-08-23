«Не зря про тещ столько анекдотов сочинили»

Наш колумнист оказалась девушкой не из ленивых и пошла на курсы, где пообещали сделать мужа миллионером.

Паулина:

Если женщина сможет проработать все свои денежные негативные установки, то она и мужа сможет настроить на психологию богача. Конечно, миллионером он не станет, но будет зарабатывать в разы больше.

Галя - Паулине:

Я во все эти тренинги никогда не верила, пока не столкнулась с такой ситуацией. Все мои мужчины, после того как расстаются со мной и начинают встречаться с другой женщиной, начинают много зарабатывать. Я уже начала думать, может, у меня реально плохая аура, раз рядом со мной они всегда нищеброды, а после вдруг поднимаются?!

Ольга:

Тут одна приличная женщина уже сделала одного такого завалящего мужичка миллиардером. Вместе в семейном гараже бизнес начинали, а ее родители на себя кредит для стартапа брали. Бизнес вдвоем, семья, дети. Все шло хорошо, потом даже очень хорошо... Только теперь миллиардер бросил жену и детей и нашел себе неприличную любовь всей его жизни. С женой, ясен пень, развод, дети по боку. Сейчас по Европу с милахой своей в тур поехал. Его все хорошо знают - Джеф Безос, глава Amazon. А ведь это именно жена Безоса в миллиардеры вывела.

Светлана:

Один вариант - когда вы вместе растете и знаете цену деньгам, а другой - когда он уже богат и берет себе в спутницы красивую, но нищую. Пока она наестся всего брендового, пока поднимется на его уровень, ему она становится неинтересна.

Маша:

Те, кому сейчас 20 - 25 лет, вообще перестали делить между собой гендерные роли: они считают, что зарабатывать надо сообща, делать то, что у кого-то получается лучше, и какая разница при этом, кто ты - мужчина или женщина? Там расклад такой: есть у тебя мозги или нет? И кажется, это великолепно.

Можно ли ужиться с маминой дочкой и остаться главой семьи? Таким вопросом задался наш автор.

Анна:

На самом деле, единственное, что в этой ситуации может сделать мужчина, - поговорить с супругой по-взрослому. Объяснить, что у них своя семья, они отдельный организм, и ей пора давно сепарироваться от матери. Иначе она так всегда и будет третьей сидеть за их обеденным столом. А это разрушительно для психики и самолюбия мужчины. Сил ему и терпения!

Виктор:

Не зря же столько анекдотов сочинили про тещу. Большинство из этих женщин действительно не могут отпустить во взрослую жизнь дитятко, а та до старости лет живет их умом. Хорошо, что вообще могут построить личную жизнь, а не живут за маминой юбкой.

Карина:

Недавно в самолете мама с дочкой стояли у туалета, и вот пока они ждали в очереди, женщина малышку свою задергала: не так стоишь, никуда не уходи,а то потеряешься, как, ты не хочешь в туалет? А надо! Хотелось подойти и сказать ей: «Женщина, да пусть ваш ребенок сам решит, что она сейчас чувствует. И где она потеряется? Мы в самолете, куда она денется, пусть хоть тут проявит самостоятельность». А потом и вырастают такие, что ничего сами в жизни решить не могут, только маме в рот смотрят.

Николай:

У меня такой была прежняя теща, диктовала каждый шаг моей жене. Терпение мое лопнуло, когда она приехала и начала раздавать наказы бригаде, которая делала у нас ремонт. Я говорю: «А ничего, что мужик в доме есть?» - «Ой, ну я же просто помочь хотела...»

Иногда сходишь на свидание, и все вроде бы хорошо прошло, а он больше не позвонил. Наш автор, вооружившись советами итальянских сексологов, приводит 9 запретных тем для первой встречи с мужчиной, которых лучше не касаться. Читатели обсуждают на сайте kp.ru.

Татьяна:

Я работаю в компании, занимающейся соцопросами, и недавно вместе с сайтом знакомств мы делали исследование, что больше всего раздражает мужчин в девушках на первом свидании. Так вот: это то, что они сразу интересуются, где работаешь и сколько зарабатываешь, и второе, насколько он любит путешествовать. Как будто вся жизнь – поиск денег на то, чтобы как следует отдохнуть. И мужика, настроенного на семью и крепкие отношения, это бесит.

Карина – Татьяне:

А мужиков не бесит, что мы живем в эпоху развитого капитализма и везде нужны деньги? И конечно, логично, что девушка хочет прощупать почву, чтобы узнать, насколько парень перспективен. А что касается путешествий, время такое. Эпоха впечатлений, никого не удивишь дорогой машиной, а вот рассказом о Танзании - да.

Виолетта:

А не слишком ли нежные существа наши мужчины, чтобы в разговоре обходить столько тем: и про деньги не спрашивай, и про маму, и про бывшие отношения. Хотя это самые главные триггеры, через которые и раскрывается человек.

Раиса:

Страшно банальную вещь скажу, но если человек действительно, вот прям по-настоящему нравится, то все равно, что он спрашивает и какие вопросы задает. Тебе они все будут в радость. А если свидание больше напоминает собеседование, то и разговор будет похож на хождение по минному полю. Это не спроси, туда не наступи, тут не обидь.