Все диеты начинаются со следующего понедельника точно

Сидят мужик и кот.

- Эх, - говорит мужик, - жена моя вчера тройню родила.

- Не переживай, - отвечает кот, - раздашь.

* * *

- Алло, приемная комиссия?

- Да.

- Пардон! Скажите, что я принимал?

* * *

Обычная ночь. Муж и жена в постели, не могут заснуть: за стеной надрывается соседский ребенок.

Она:

- Ты все еще хочешь завести ребенка?

Он:

- Да надо же как-то отомстить!..

* * *

Понимающему, что не в деньгах счастье, проще недоплачивать.

* * *

Всей своей жизнью Александр Сергеевич Пушкин учит нас тому, что в России талантливому человеку сначала надо научиться стрелять.

* * *

Верните мне прошлое - там было такое замечательное будущее.

* * *

- У нее в глазах какая-то искорка есть!

- По-моему, ее тараканы в голове какой-то праздник справляют, и это салют...

* * *

Вышла на работу после отпуска, чувствую себя, как дети в садике - хочется плакать и домой!

* * *

У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...

* * *

- Я записался в кружок славянских рифм.

- В смысле?!

- В коромысле!

* * *

СМС: «Я тут пыталась вам на телефон деньги перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может, у вас получится?»