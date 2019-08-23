Все диеты начинаются со следующего понедельника точно
Сидят мужик и кот.
- Эх, - говорит мужик, - жена моя вчера тройню родила.
- Не переживай, - отвечает кот, - раздашь.
* * *
- Алло, приемная комиссия?
- Да.
- Пардон! Скажите, что я принимал?
* * *
Обычная ночь. Муж и жена в постели, не могут заснуть: за стеной надрывается соседский ребенок.
Она:
- Ты все еще хочешь завести ребенка?
Он:
- Да надо же как-то отомстить!..
* * *
Понимающему, что не в деньгах счастье, проще недоплачивать.
* * *
Всей своей жизнью Александр Сергеевич Пушкин учит нас тому, что в России талантливому человеку сначала надо научиться стрелять.
* * *
Верните мне прошлое - там было такое замечательное будущее.
* * *
- У нее в глазах какая-то искорка есть!
- По-моему, ее тараканы в голове какой-то праздник справляют, и это салют...
* * *
Вышла на работу после отпуска, чувствую себя, как дети в садике - хочется плакать и домой!
* * *
У дочки кот привел чужую кошечку в дом и разрешил есть из своей миски. Дочь сказала, что теперь примерно представляет чувства свекрови при знакомстве с невесткой...
* * *
- Я записался в кружок славянских рифм.
- В смысле?!
- В коромысле!
* * *
СМС: «Я тут пыталась вам на телефон деньги перевести, не получилось! Попробуйте вы на мой, может, у вас получится?»
ИСТОЧНИК KP.RU