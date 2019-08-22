Начнут ли теперь в поликлиниках лечить людей

Во вторник, 20-го августа 2019 года, весь российский Интернет охватило бурление: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на совещании в Кремле назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной и поручил правительству до 1 октября подготовить принципы ее модернизации.

По соцсетям, особенно во врачебных и пациентских группах, пошли репосты новостных заголовков с цитатой «Если первичное звено здравоохранения у нас будет в том состоянии, в котором оно находится до сих пор, то количество инфарктов и инсультов не уменьшится, потому что в первичном звене провал. Вот в чем проблема», — сказал президент.

Ну, думаю, наконец! Вот сейчас к-а-а-ак возьмут! Как наведут порядок в здравоохранении - вот тогда заживём! Пациенты сразу все станут здоровыми и счастливыми! Перестанут строчить жалобы в Минздрав, следственный комитет и прокуратуру. Врачи сразу разбогатеют, будут ездить на работу на крутых иномарках, перестанут быть задерганными малограмотными недоумками, моментально повысят уровень профессиональной компетенции! Так, глядишь, можно будет, как раньше, без опаски выходить на улицу в белом халате, не рискуя быть оплеванным или, хуже того, избитым. А некстати остановившему гибедедешнику можно будет, как раньше, царственно молвить: "Я - врач!" и он будет брать под козырек, извиняться за то, что остановил и желать доброго пути.

А то как же? Врач - уважаемый человек!

Но вот, что-то не видно ликования ни среди врачей, ни, как ни странно, и среди пациентов.

Почему так? Думаю оттого, что за все предыдущие годы любое реформирование системы здравоохранения в нашей стране не давало результат, а порой только усугубляло ситуацию. И дело тут не только в отсутствии кадров или средств.

Вот, во время недавней болезни я имел возможность познакомиться как раз с системой первичного звена здравоохранения - о которой как раз более всего говорилось на совещании.

В Москве, а ЦАО - с кадрами все нормально - записываешься к терапевту легко. Он - если нужно - тебя записывает к узкому специалисту - тоже без проблем, часто на следующий день или день в день можно попасть. Ну и что? Что толку?

Вот, смотрите: Я, ЧТОБЫ РЕШИТЬ СВОЮ ПРОБЛЕМУ, ПОСЕТИЛ ВРАЧА УЖЕ 7 РАЗ! Но проблема до конца не решена! Я еще минимум раза два к врачу должен сходить!

Скажите, какие идиоты придумали такую неэффективную систему? Ведь в чем проблема?!

Напомню: меня в тайге укусил клещ. Хорошо, если обычный участковый терапевт или ВОП (врач общей практики) в этом вопросе не компетентен (ХОТЯ ОН ОБЯЗАН БЫТЬ КОМПЕТЕНТЕН), но если не рубит он в этом вопросе - давайте тогда еще на этапе общения с медрегистратором решать вопрос с необходимыми анализами и направлением к узкому специалисту.

По факту - все ровно наоборот. Перечислю врачей:

1. Терапевт в поликлинике в поселке, где меня укусил клещ. Назначила профилактические мероприятия. Тут без проблем.

2.Терапевт в моей поликлинике в Москве - ТОЛКУ НОЛЬ. Какой смысл был к нему обращаться? Никакого! Все, что сделал - "открыл запись" на приём к инфекционисту. Без него я сам к инфекционисту попасть не могу!

3.Инфекционист. Всё, что сделала - несмотря на предъявленные мною жалобы - направила на анализ крови на антитела к бореллиям. Никаких назначений.

4. Повторное посещение инфекциониста. Назначила, вернее, подтвердила лечение, которое я уже сам себе назначил.

5. Повторное посещение уже другого инфекциониста (моя ушла в отпуск). Там я уже был больной, и это было столь очевидно, что меня - О РОСКОШЬ - направили на консультацию к инфекционисту уже в больницу. Но там ждать аж 11 дней!

6. Посещение участкового терапевта с вопросом: может, сдать еще раз кровь на антитела? Отфутболен.

7. Посещение инфекциониста в инфекционной больнице. Из получасового приёма двадцать минут она - не просто врач, а целый завотделением - добросовестно забивала в компьютер анамнез заболевания, который я ей диктовал.

Вот куда уходит время "узких специалистов", к которым не попасть! Спрашивается: а на кой нужна эта задолбавшая всех система ЕМИАС? Ведь, согласно этой системе, всё компьютеризировано, и все данные есть в базе, и их может и должен видеть любой врач, к которому вы обратились! Да что там врач - у меня так настроено, что мне данные анализов приходят на мой мейл - как пациенту. Но! Что-то приходит, а что-то - нет! И мне, чтоб узнать результаты нужно… что?!! Угадайте с трёх раз! Правильно: ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТ!

Какой идиот всё это придумал? Зачем столько раз повторно посещать врачей? Вообще, по логике, можно было обойтись двумя, ну тремя посещениями. Ведь мой случай - банальный. Всё, что там нужно было сделать - это назначить нормальные анализы, и соответствующее лечение.

И вот так у нас работает вся система! Вся! Обратилась моя коллега с болью в пояснично-крестцовой области к участковому терапевту. Никакого обследования - просто назначила обезболивающие. А ведь боли были постоянными и очень мучительными. Т.е. ясное дело - нужно обследовать. Почему же врач этого не делает? А ВРАЧА СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ НАКАЗЫВАЕТ ЗА ТО, ЧТО ОН НАЗНАЧИТ ЛИШНИЙ РАЗ РЕНТГЕНОГРАФИЮ, КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ, ИЛИ АНАЛИЗЫ! Чинуши высчитали, что время врача стоит намного дешевле, чем стоят лабораторные и инструментальные исследования, а значит - пусть ходят к терапевту хоть десять раз. Но терапевт без нужных диагностических исследований ничего выяснить не может!

И это - тотально! А ведь упомянутая боль может быть симптомом грозных заболеваний - онкологических. И такие заболевания у молодых женщин сегодня, увы, не редкость. И ИМЕННО ТАК И УПУСКАЮТ ИХ ВРАЧИ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА.

И обнаруживают у вас онкологическое заболевание уже тогда, когда "поздно пить боржоми" - опухоль неоперабельна или инкурабельна, т.е. лечить поздно:

Тратятся миллионы, а иногда десятки миллионов рублей - на попытку спасти - потому что в нужный момент не сделали анализа или обследования, которое стоит 2-3-4 тысячи рублей.

Поэтому все эти "нацпроекты" с выделенными триллионами рублей ни врачей, ни пациентов не будут радовать до тех пор, пока в поликлиниках не перестанут гонять пациентов по кабинетам, и начнут наконец лечить людей.

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