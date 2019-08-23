Сын офицера Великой Отечественной мечтает получить российский паспорт

Он пришёл в редакцию «КП» за последней надеждой. 75-летний Тадеуш Сыкулев — из того поколения, которое верит: обратишься в газету — помогут.

Сто лет назад, в 1919 году, в подмосковном Орехово-Зуево появился на свет его отец — Ян Сыкулев. Когда началась Великая Отечественная — пошёл в армию, к концу войны дослужился до капитана. Освобождая Польшу, нашёл себе красавицу-жену. Там, в городе Люблин, летом 1944 года и появился на свет Тадеуш. А его отец Ян ушёл вместе с фронтом дальше на запад… и навсегда пропал.

Теперь Тадеуш приехал в Москву — с седой бородой, с деревянной клюкой, сам похожий на ветерана войны, которую застал во младенчестве.

— Мой папа служил в Армии Людовой — польских дивизиях, которые были созданы при поддержке СССР. Они освобождали оккупированную немцами Речь Посполитую бок о бок с красноармейцами, — рассказал нам Сыкулев-младший. — Но поляков среди офицеров было немного…

Именно поэтому многими командирами Армии Людовой назначались русские. С подачи советских спецслужб они брали польские имена и фамилии. Освобождённая Варшава должна была выглядеть самостоятельной силой… и добровольно попроситься в сателлиты к коммунистической Москве. Эта версия с «офицерским псевдонимом» объясняет, почему Тадеуш не нашёл никаких архивных следов гражданина СССР по имени «Ян Сыкулев из Орехово-Зуево» после 1945 года (хотя проверялись все возможные написания фамилии). Он, похоже, вообще не знал польского — в свидетельстве о его свадьбе с матерью Тадеуша даже подпись жениха проставлена по-русски.

Архивный документ о бракосочетании загадочного русского офицера и прекрасной полячки. 1944 год

…Сейчас у пенсионера Тадеуша только одно желание: прожить на старости лет в России. Нынешнюю официальную Варшаву он не жалует:

— Я за свою жизнь общался со многими поляками, и ни один не относится к России плохо. Да, власти Речи Посполитой сейчас поражены русофобией (например, официальная Варшава массово сносит памятники советским воинам — прим. ред.), — сказал нам пан Тадеуш. — Но польские власти — это не польский народ. О национальных интересах они не думают. Год назад, когда пошли разговоры о новой базе НАТО в Польше, около десяти наших высших армейских офицеров написали воззвание: «база эта не нужна, она может стать лишь объектом превентивного удара со стороны России». И что? Этих офицеров уволили. [Видеозапись этих слов нашего собеседника есть в распоряжении «КП» — прим. авт.]

Из этнических соображений герой публикации попросил не показывать его лицо

Увы, по мнению юристов, шансов у старого поляка получить книжицу с двуглавым орлом немного:

— Например, если бы отец Тадеуша был евреем, то при наличии подтверждающих документов тот достаточно легко мог бы репатриироваться в Израиль, — комментирует адвокат, эксперт по миграционному праву Константин Лейбовский. — Но Россия раздаёт паспорта по иному принципу. Если бы пан Сыкулев родился на территории СССР, а потом оказался в Польше, то мог бы сейчас претендовать на восстановление гражданства. А так… Конечно, он может попробовать получить паспорт в судебном порядке, но перспективы подобного дела туманны.

— Россия многим звёздам даёт гражданство: Жерару Депардьё, Джеффу Монсону… Я, конечно, не столь известен, как они, но не понимаю, почему не заслуживаю такого права. Ведь мой отец проливал за эту страну кровь, и я хочу жить на родине своего отца, — вздыхает Сыкулев. — Я пытался подавать документы в Сахарово (там находится многофункциональный миграционный центр, занимается вопросами гражданства — прим ред.), хотел получить хотя бы вид на жительство, но мне отказали…

И всё же пан Тадеуш продолжает обивать пороги наших учреждений. Но там лишь разводят руками. Хотя в будущем году — 75 лет Победе. Чем не повод для государства Российского пойти этому «сыну войны» навстречу?

Все данные героя нашего материала есть в «КП».

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