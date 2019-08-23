Калуга и чешский город Пардубице намерены установить прямое авиасообщение

Калуга собирается запустить прямые авиаперелеты в Чехию. Планы по организации регулярных рейсов из местного аэропорта в аэропорт Пардубице обсуждались 22 августа на встрече руководства Калужской области с делегацией Чешской республики. По мнению калужского губернатора Анатолия Артамонова, прямые рейсы в Чехию будут пользоваться популярностью не только у жителей Калуги, но и у туристов из соседних регионов. Например, из Москвы до калужского аэропорта всего три часа езды.

- Это направление очень популярно у наших жителей, и прямое авиасообщение упрощает возможность побывать в Чехии во время отпуска или даже во время выходных, - отметил Анатолий Артамонов. - В этой замечательной стране есть, что посмотреть. И граждане Чехии тоже смогут посетить наш город, Москву, другие регионы. Они всегда смогут быстро добраться отсюда туда, где им будет интересно. Мы постараемся побыстрее эту задачу решить.

Делегация Чешской республики приехала в Калугу с официальным визитом, чтобы обсудить планы по расширению экономического сотрудничества. Губернатор Анатолий Артамонов встретился с послом Чешской Республики в РФ Витезславом Пивонькой, главой администрации Пардубицкого края Мартином Нетолицки, представителями мэрии Пардубице, руководством аэропорта Пардубице и чешскими бизнесменами.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов (слева) обсудил с официальной делегацией Чехии перспективы расширения экономического сотрудничества. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

Гости побывали в международном аэропорту «Калуга» и познакомились с его инфраструктурой. По мнению главы Пардубицкого края, прямое авиасообщение с Калугой – это экономически привлекательный проект.

- Пардубицкому краю это направление представляется очень перспективным,- отметил Мартин Нетолицки.

Чешские гости также осмотрели индустриальный парк «Ворсино» и побывали в деловом центре Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» на презентации инвестиционного и экономического потенциала региона. Делегация посетила автозавод ООО «Фольксваген Груп Рус», расположенный в индустриальном парке «Грабцево», и обсудила с руководством региона вопрос о расширении действующего в городе Кирове производства керамических и сантехнических изделий чешской компании «Дрея».

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил растущий интерес чешских инвесторов к экономическим проектам региона.

- В последнее время наш товарооборот растет, за первое полугодие 2019 года он увеличился более чем на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - рассказал глава региона. - Мы заинтересованы в дальнейшем расширении двусторонних отношений не только в экономике, но и в гуманитарной сфере, на межрегиональном уровне.

Посол Чешской Республики в РФ Витезслав Пивонька уверен: регулярное авиасообщение между Калугой и Пардубице укрепит экономические связи между нашими странами. Фото предоставлено пресс-службой Правительства Калужской области.

Посол Чехии в РФ также уверен, что сотрудничество между нашими регионами будет расширяться во многих направлениях.

- Наши специалисты обсудили возможность прямого рейса из города Калуга в город Пардубице. С нами за столом были представители компании, которая уже инвестировала деньги в ваш регион, - подчеркнул Витезслав Пивонька. - Мы обсудили возможность строительства нового завода и других инвестиций как в регион, так и в город.