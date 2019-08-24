Путин сделал шахтерам подарок к празднику

Накануне Дня шахтера Владимир Путин встретился в Кремле с главами угледобывающих регионов страны и по итогам этого разговора буквально на следующий день поручил правительству внести целый ряд существенных изменений в работу отрасли. Жалобы, с которыми и губернаторы, и члены профсоюза обратились к Путину, касались и законодательной базы, и социальной защиты, налогообложения и даже стратегического планирования работы федеральных министерств и ведомств.

Президент поручил:

- правительству представить к концу октября предложения по корректировке порядка исчисления налога на добычу полезных ископаемых в отношении угля.

- к 1 февраля 2020 года обеспечить совместно с ФСБ синхронизацию с планами экспорта угля планов развития международных пунктов пропуска, а также автомобильных и железнодорожных подъездов к ним.

- правительству совместно с МЧС к 1 декабря разработать и утвердить план мероприятий по рекультивации отработанных угольных месторождений.

- правительству разработать совместно с правительством республики Коми и утвердить план дальнейшего развития монопрофильных городских округов Воркута и Инта.

- правительству внести подготовленные вместе с Российским независимым профсоюзом работников угольной промышленности изменения в законодательство, направленные на развитие медобеспечения шахтеров. Поручено «улучшить организацию медосмотров шахтеров, организовать проведение реабилитации после смены для людей, работающих на опасных производствах, досрочный выход на пенсию для работников угольной промышленности».

- упорядочить список профессий в сфере, обеспечив тождественность профессий этих работников с учетом положений профессиональных стандартов и квалификационных справочников.

Последнее поручение призвано устранить нелепости, на которые обращали внимание профсоюзы: сейчас шахтеры имеют разные права на льготы и пенсии в зависимости от прописанной специальности - мастера буровой установки или бурового мастера, машиниста электровоза или машиниста, работающего на монорельсе. Теперь эти несправедливости будут устранены.